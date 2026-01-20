за новогодние каникулы россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды

Пользователи в среднем выпивали более 40 тысяч литров минералки в день

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер подсчитал, сколько минеральной воды россияне выпили с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Аналитики выяснили, какие объемы воды россияне заказывали онлайн, в каких городах спрос был выше.

Так, за 13 дней праздников пользователи Купера заказали 526 785 литров — таким образом, клиенты сервиса выпивали более 40 тысяч литров минералки в день.

В городах-миллионниках суммарно заказали 305 845 литров. В пересчете на день в среднем россияне покупали 23 526 литров воды. В Москве и Санкт-Петербурге за 12 дней купили 187 148 литров минеральной воды. Это в среднем 14 396 литров воды.

Фото pxhere.com