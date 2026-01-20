Я нашел ошибку
В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб  водитель большегруза
студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Самарский зоопарк объявил конкурс рисунков "Любимые герои басен Крылова"
за новогодние каникулы россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды
В СОУНБ открылась выставка художественных работ Павла Старостина и Евгения Травкина
Шестеро насмерть отравились газом в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области
Радиационный шторм уровня S4 стал самым сильным в XXI веке
В Самаре проверят техническое состояние стадиона «Солидарность Арена»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
За новогодние каникулы россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды

78
за новогодние каникулы россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды

Пользователи в среднем выпивали более 40 тысяч литров минералки в день

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер подсчитал, сколько минеральной воды россияне выпили с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Аналитики выяснили, какие объемы воды россияне заказывали онлайн, в каких городах спрос был выше.

Так, за 13 дней праздников пользователи Купера заказали  526 785 литров — таким образом, клиенты сервиса выпивали более 40 тысяч литров минералки в день.

В городах-миллионниках суммарно заказали 305 845 литров. В пересчете на день в среднем россияне покупали 23 526 литров воды. В Москве и Санкт-Петербурге за 12 дней купили 187 148 литров минеральной воды. Это в среднем 14 396 литров воды.

Фото pxhere.com

В центре внимания
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
109
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
465
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1087
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
366
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
322
