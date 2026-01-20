Я нашел ошибку
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi

2ГИС добавил на карты городов России общедоступные точки Wi-Fi — к ним можно подключиться, когда мобильный интернет работает нестабильно или не работает вовсе. Чтобы не теряться в такой ситуации, достаточно заранее скачать карту города — тогда поиск, навигация и справочник в 2ГИС будут доступны офлайн. А если нужно подключиться к сети, можно найти ближайшую точку Wi-Fi прямо в приложении

На момент публикации в 2ГИС отображается около 33 тысяч общедоступных точек Wi-Fi в более 100 городах России. В расчёт входят точки, к которым можно подключиться без ограничений, — они размещаются в остановках общественного транспорта, парках, библиотеках, учреждениях культуры, кафе и торговых центрах. Информацию о них предоставляют администрации городов, интернет-провайдеры, а также собирают специалисты 2ГИС на основе открытых данных и сообщений от организаций.

Где больше всего точек Wi-Fi

Москва — лидер рейтинга: в столице, по данным 2ГИС, доступно более 5,3 тысяч точек. На втором месте — Сочи с 2,6 тысячами точками, а замыкает тройку Нижний Новгород — почти 1,3 тысячи точек. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (1,2 тысячи точек) и Анапа (1 тысяча точек).

Медианное значение по числу общедоступных точек Wi-Fi среди 20 крупнейших городов — 556 точек. В отличие от среднего арифметического, медиана отражает более сбалансированную «середину» распределения — показывает, сколько точек примерно у крупного города в списке. Ближе всего к этому значению — Волгоград (539 точек), Новороссийск (511), Саратов (476), Самара (465) и Калуга (426).

Как найти Wi-Fi в 2ГИС

Чтобы найти точку доступа, достаточно ввести в поиске 2ГИС запрос вроде «бесплатный wifi». Это работает как в онлайн-режиме, так и офлайн — если заранее загрузить карту города. Функция доступна в приложениях на Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.

 

Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
