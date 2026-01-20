Тольяттинец до смерти избил товарища во время пьяной ссоры

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов руками в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.