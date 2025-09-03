Я нашел ошибку
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»

3 сентября 2025 12:10
114
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
Она проходит на сайте агродиктант.рф.
 

Диктант напишут на более тысячи площадках по всей стране: в школах, вузах, реготделениях «Единой России» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Среди необычных площадок — Ненецкий чум Центра арктического туризма, Мацестинская чайная фабрика, самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.

«Диктант — это ещё один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», — отметил координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Планируется, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек — это школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти.

Им предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Затронут и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности. Вопросы подготовили более 40 специалистов отрасли. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий.

Координатор партийного проекта «Российское село» в Самарской области, депутат регионального парламента Николай Сомов уверен,  количество площадок – свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике. Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Ожидается, что в акции примут участие более 4000 самарцев.

Традиционные образовательные учреждения, такие как Самарский государственный аграрный университет и агроклассы в школах области, станут одними из участников акции. Предполагается, что писать диктант в 63-ем регионе будут прямо на площадке одной из животноводческих молочных ферм в Безенчукском районе и даже в отделении  рыбоперерабатывающего комплекса.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и ещё восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и партнёры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортёр российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

Акцию приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

