Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Мероприятия
Архив новостей
«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета

3 октября 2025 10:51
117
Партия будет консолидированно голосовать за документ.

Планы по реализации положений главного партийного документа, составленного на основе предложений и пожеланий людей, партия оставляет неизменными, даже несмотря на весьма непростую ситуацию в стране, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. В ней приняли участие координаторы направлений народной программы и представителями федеральных министерств.

«Все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжает выполнять в срок и в полном объёме. На её реализацию уже направлено более 17 триллионов рублей из федерального бюджета за истекшие три года», — подчеркнул он.

По его словам, среди ключевых результатов этой работы — масштабная модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения. До конца текущего года будет построено и отремонтировано более 9,5 тысяч школ и детских садов, свыше 14 тысяч ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Стартовали новые программы капремонта детских садов и учреждений СПО, общежитий вузов. В городах благоустроено более 76 тысяч общественных пространств и дворов. На селе созданы и модернизированы свыше 2 тысяч ДК. Продолжается социальная газификация. Началось выполнение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах.

«Единая Россия» многое сделала для обеспечения адресной поддержки граждан. Это — социальные контракты, единое пособие семьям с детьми и субсидирование ипотеки для многодетных семей, программы реабилитации инвалидов, льготного лекарственного обеспечения и помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которую оказывает фонд «Круг добра». Кроме того, регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала. Безусловный приоритет нашей партии — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, предоставления льгот и ряда других вопросов», — сказал Дмитрий Медведев.

Партия участвует во всех этапах работы над главным финансовым документом: от подготовки проекта в Правительстве до работы над ним в Госдуме, последовательно отстаивая статьи, связанные с народной программой.

«В проекте бюджета, который внесён в нижнюю палату, уже учтены многие наши инициативы. В частности, это финансирование фонда поддержки участников спецоперации, адресная помощь семьям с детьми, включая вопросы материнского капитала, больничных для молодых родителей, пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, семейной ипотеки и многое другое», — пояснил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что у «Единой России» есть ряд принципиальных направлений, по которым хотелось бы, чтобы финансирование в бюджете ни в коем случае «не падало».

«Народная программа создана не только для партийцев, прежде всего она направлена на улучшение жизни граждан. Эта программа и Народный бюджет формировались с учётом запросов людей.

Главное — закрепить социальные обязательства государства, поддерживать участников СВО и членов их семей. В нашем регионе этому уделяют большое внимание губернатор, его команда и мы, парламентарии.

Второе направление — развитие социальной сферы: строительство школ, медицинских учреждений, в том числе ФАПов в отдалённых районах для доступной помощи.

Особое внимание — поддержке семей с детьми. Демографическая ситуация пока остаётся сложной, поэтому политика страны и партии уделяет этому особое внимание. В Народной программе предусмотрена индексация материнского капитала, в том числе для семей, воспитывающих второго и последующих детей. В нашем регионе 2025 год объявлен Годом многодетной семьи, что подчеркивает важность этой темы», — отметила сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, координатор партпроекта « Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

Теги: Единая Россия

Новости по теме
Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа
02 октября 2025, 12:23
Эта инициатива, запущенная в 2021 году, стала важной частью поддержки талантливой молодежи региона. Общество
257
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
29 сентября 2025, 16:30
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Политика
505
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
29 сентября 2025, 14:06
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Политика
480
В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
570
Весь список