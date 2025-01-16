Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты

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Новые национальные проекты, которые определят развитие России на ближайшие годы, стартуют в 2025 году. Они развивают и дополняют предыдущие, действовавшие по инициативе Президента России с 2019 по 2024 годы. Первые пять новых нацпроектов Владимир Путин анонсировал в своем Послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года. Всего с января 2025 года запускается 20 нацпроектов. Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей, ещё не менее 13 триллионов привлечь за счёт внебюджетных инвестиций.

Семья

Представляя этот нацпроект Федеральному Собранию, Президент отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. По нацпроекту создаются условия для всестороннего развития семей: расширяются меры поддержки, создаются условия для активного долголетия старшего поколения, особое внимание уделяется созданию качественной и доступной медицинской помощи для будущих родителей. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры.

Инициативы проекта:

Поддержка семьи

Семейные ценности

Культура для семьи

Пушкинская карта

Старшее поколение

Охрана материнства и детства

Многодетная семья

Молодежь и дети

Нацпроект продолжит развивать несколько федпроектов, направленных на развитие и поддержку патриотических, творческих, спортивных молодежных объединений. Продолжится создание и развитие студенческих и молодежных спортивных клубов. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения.

Инициативы проекта:

Россия – страна возможностей

Мы вместе

Россия в мире

Все лучшее детям

Ведущие школы

Педагоги и наставники

Профессионалитет

Кадры

Нацпроект поможет качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Проект комплексной модернизации позволит к 2029 году обновить в стране всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятия смогут получить адресную поддержку, а соискателям помогут не только найти работу, но и сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. До 2030 года необходимо подготовить 2 млн высококвалифицированных рабочих — таковы потребности растущего высокотехнологичного сектора.

Инициативы проекта:

Управление рынком труда

Образование для рынка труда

Активные меры содействия занятости

Человек труда

Продолжительная и активная жизнь

Нацпроект, который развивает часть направлений масштабного нацпроекта «Демография», поможет к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Продолжается обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, на работу в них привлекают больше квалифицированных медицинских кадров. Новые подходы используются при профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний. Улучшаются экстренная медицинская помощь и система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения.

Инициативы проекта:

Здоровье для каждого

Модернизация первичного звена здравоохранения РФ

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями

Борьба с сахарным диабетом

Борьба с гепатитом С

Совершенствование экстренной медицинской помощи

Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров

Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация

Медицинские кадры

Национальная цифровая платформа «Здоровье»

Технологии здоровья

Благодаря комплексу мер нацпроекта медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достичь технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий.

Инициативы проекта:

Медицинская наука

Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения

Биомедицинские и когнитивные технологии будущего

Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий

Регенеративная медицина, технологии превентивной медицины, обеспечение активного и здорового долголетия

Инфраструктура для жизни

Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.

Инициативы проекта:

Формирование комфортной городской среды

Модернизация коммунальной инфраструктуры

Жилье

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах

Новый ритм строительства

Центральный транспортный узел

Безопасность дорожного движения

Региональные трассы

Федеральные трассы

Развитие дорожного хозяйства

Общественный транспорт

Экологическое благополучие

Нацпроект, по которому с 2025 года будут продолжены и расширены мероприятия нацпроекта «Экология», заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу. А также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

Инициативы проекта:

Генеральная уборка

Сохранение лесов

Экономика замкнутого цикла

Чистый воздух

Вода России

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

Эффективная и конкурентная экономика

Цели нацпроекта — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.

Инициативы проекта:

Малое и среднее предпринимательство

Производительность труда

Повышение инвестиционной активности

Низкоуглеродное развитие

Развитие финансового рынка

Развитие технологического предпринимательства

Развитие конкуренции

Экономика данных

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы и достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а меры по борьбе с кибермошенничеством — безопаснее. Ведётся активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект.

Инициативы проекта:

Искусственный интеллект

Инфраструктура доступа в интернет

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы

Цифровое государственное управление

Отечественные решения

Прикладные исследования и перспективные разработки

Инфраструктура кибербезопасности

Кадры для цифровой трансформации

Государственная статистика

Туризм и гостеприимство

Нацпроект помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия по России — как внутри страны, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки по России удобными, безопасными и интересными.

Инициативы проекта:

Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения

5 морей и озеро Байкал

Производство отечественной продукции для туристской индустрии

Туристическая привлекательность страны

Кадры для туризма

Развитие физической культуры и спорта

Государственная программа направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. В рамках программы расширяется спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Инициативы проекта:

Доступная инфраструктура для занятий спортом

Развитие детского спорта

Возможности для занятий спортом для ветеранов СВО

Спортивно-массовые мероприятия

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Реализация социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги

Подготовка новых кадров

Производство транспорта

Цель нацпроекта — создание транспорта, благодаря которому люди смогут передвигаться быстро, безопасно, комфортно. Увеличится производство гражданской авиатехники, судов и электромобилей.

Инициативы проекта:

Производство самолетов и вертолетов

Производство судов и судового оборудования

Производство инновационного транспорта

Кадровое обеспечение

Новые материалы и химия

Цель нацпроекта — создание инфраструктуры и условий для производства химической и биотехнологической продукции, новых материалов, редких и редкоземельных металлов.

Инициативы проекта:

Развитие производства химической продукции

Импортозамещение критической биотехнологической продукции

Развитие производства композитных материалов и изделий из них

Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии

Квалифицированные кадры по новым материалам и химии

Средства производства и автоматизации

Национальный проект поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки для производства.

Инициативы проекта:

Развитие станкоинструментальной промышленности

Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства

Развитие производства литейного и термического оборудования

Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации

Экспорт

По новому нацпроекту «Экспорт» продолжится развитие системной поддержки развития международной кооперации и экспорта. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.

Инициативы проекта:

Экспорт промышленных товаров

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта

Эффективная транспортная система

С помощью нацпроекта в России формируется эффективная транспортная система. Это на пользу как людям, которым легче передвигаться по стране, так и бизнесу — проще выстраивать логистику перевозок. Единая сеть объединит важнейшие объекты транспортной инфраструктуры.

Инициативы проекта:

Высокоскоростные железнодорожные магистрали

Большой Севморпуть

Опорная сеть железных дорог

Морские порты

Внутренние водные пути

Аэропорты

Пункты пропуска через государственную границу

Цифровая трансформация

Кадровый потенциал

Технологическое обеспечение продовольственной безопасности

Основная цель нацпроекта — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому в стране будут все необходимые продукты и больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.

Инициативы проекта:

Биотехнологии в АПК

Селекция и генетика

Ветеринарные препараты

Техника и оборудование для АПК

Кадры в АПК

Беспилотные авиационные системы

Благодаря нацпроекту создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих, формирование базы для производства следующих поколений дронов. А также создание системы непрерывной подготовки специалистов по разработке и производству беспилотников.

Инициативы проекта:

Производство

Спрос

Технологии

Инфраструктура

Кадры

Новые атомные и энергетические технологии

Нацпроект поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности. Чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия.

Инициативы проекта:

Новая атомная энергетика

Экспериментально-стендовая база для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики

Технологии термоядерной энергетики

Специальные материалы и технологии атомной энергетики

Серийная референтность атомных электростанций большой и малой мощности

Новые технологии и производства литийионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии

Новое оборудование и технологии в солнечной энергетике и ветрогенерации

Новое оборудование и технологии для сжижения природного газа

Новое оборудование и технологии в нефтегазовой отрасли

Национальный проект «Биоэкономика» направлен на создание в России инфраструктуры для использования биологического сырья, а национальный проект «Космос» поможет достичь технологического лидерства в космической деятельности.