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Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск

8 июня 2021 13:53
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Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск

Инженерные катера, раритетные экспозиции инженерного вооружения и современная техника. Музей, размещенный на 14 речных звеньях понтонного парка ПП-2005, удалось оценить самарцам. Мероприятие проходило на речном вокзале.

Двенадцать тысяч жителей Самары посетили плавучий музей инженерных войск, совершающий речной сплав из Уфы в Волгоград. Паром уже успел посетить Актаныш, Набережные Челны, Ульяновск, а в скором времени отправится в Саратов. Демонстрационный паром стал вместилищем инженерного вооружения — от раритетных образцов до новейших. Так, среди экспозиций — бронетранспортер «Кобра» и разведывательная машина «Скарабей». 

Напомним, плавучий музей совершает самый протяженный в истории сплав по внутренним рекам России. Речной переход приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Известно, что уже к 22 июня паромы приплывут в Волгоград.

По графику на Самарском речном вокзале выставочные экспонаты должны были появиться 4 июня, однако на Жигулевском море произошел настоящий шторм. Поэтому катера с баржами были вынуждены пришвартоваться на правом берегу в районе села Подвалье Шигонского района, пишет ГТРК Самара.

Фото: пресс-служба ЦВО

Теги: музей плавучий музей

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