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Две трети россиян составляют резюме самостоятельно

10 ноября 2023 12:17
109
две трети россиян составляют резюме самостоятельно

Эксперты Авито Работы провели исследование среди 10 000 респондентов и выяснили, что 67% опрошенных составляют свое резюме исключительно самостоятельно. Еще 13% советуются с семьей и близкими, а  8% обращаются к мнению друзей. Большинство респондентов (75%) считают опыт работы первостепенным критерием в резюме, который влияет на мнение работодателя о кандидате.

Предпочитают не привлекать посторонних к составлению своего резюме респонденты из Ростова-на-Дону (81%), Красноярска (78%) и Казани (75%), а также представители сфер торговли (75%), логистики (72%) и администрирования (71%). Чаще других делегировать часть задач при подготовке резюме коллегам или близким склонны представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также при трудоустройстве поддержкой близких стараются заручиться жители Перми (36%), Москвы (33%) и Самары (32%).

При составлении резюме респонденты в первую очередь стремятся выделить свой опыт работы (75%), образование (49%), а также  указать ожидаемый уровень заработной платы (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%). Больше других считают трудовой стаж своим главным преимуществом жители Екатеринбурга (84%), Нижнего Новгорода (83%) и в равной степени Челябинска и Воронежа (80%).

Теги: Опрос

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