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Две трети россиян держат дома кошек

8 августа 2022 12:28
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Две трети россиян держат дома кошек

Две трети (65%) опрошенных россиян держат дома хотя бы одну кошку, выяснили дочерняя компания Сбера СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co. Причём у 13% опрошенных проживает целых два представителя семейства кошачьих, а у 9% — три и более.

Большей популярностью у владельцев кошек пользуются короткошёрстные породы: их содержат 56% жителей страны. 42% респондентов выбирают длинношёрстных кошек, а лысых завели лишь 2% россиян.

На содержание питомца 39% соотечественников готовы потратить 1–2 тыс. рублей в месяц, 25% — 2–4 тыс., 22% — менее 1 тыс., 14% — более 4 тыс. рублей.

Любопытно, что 42% респондентов взяли животное на улице, — это самый популярный вариант ответа. 32% забрали кошку у знакомых, 15% — из питомника, а 11% получили её в подарок.

У большинства россиян кошки живут уже не первый год: более 5 лет — у 52% опрошенных, от 3 до 5 лет — у 26%, менее года — у 7% респондентов.

Всего 3% опрошенных в ближайшее время планируют завести себе кошку. 92% из них мечтают взять котёнка и лишь 8% задумываются о взрослой кошке. Причём 45% респондентов планируют выбрать себе пушистого друга в питомнике, 32% — взять у знакомых, 18% — подобрать на улице, а 5% надеются получить кошку в подарок.

Елена Кошелева,  директор проектов СберСтрахования: 

«Кошки по праву являются одними из главных домашних любимцев. Эти непоседы не только радуют глаз и позируют для фотографий, но и попадают в курьёзные ситуации, которые иногда требуют вмешательства ветеринаров. К сожалению, только 21% россиян знают о возможности застраховать своего питомца и лишь 3% оформили полис. Программа СберСтрахования "Питомец под защитой" поможет компенсировать расходы на лечение питомца и получить консультации опытных ветеринаров, в том числе онлайн. Застраховать можно кошек и собак в возрасте от трёх месяцев до 14 лет. Стоимость страхового полиса на год начинается от 2100 рублей и зависит от объёма покрытия и возраста животного».

В исследовании, проходившем на портале «Рамблер», приняли участие 7594 человека со всей России.

Фото: Дильдина Светлана

 

Теги: Опрос

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