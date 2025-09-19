Я нашел ошибку
Главные новости:
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
Две самарских компании завоевали медали на выставке WorldFood Moscow 2025

19 сентября 2025 17:29
266
Самарская компания «Маэстро» и  ООО «Компания Деликатесофф».

Самарская компания «Маэстро», которая специализируется на производстве мясных полуфабрикатов, замороженной выпечки и кондитерских изделий, удостоена двух золотых медалей на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WordFood Moscow 2025. ООО «Компания Деликатесофф», которая занимается производством мясных деликатесов, взяла на выставке серебряную награду. Награды вручены на торжественной церемонии для победителей конкурса «Продукт года».

Первая золотая медаль компании «Маэстро» вручена за её достижения в категории «Кондитерские изделия», вторая – в номинации «Продукция из мяса птицы, яйцо и яйцепродукты». Среди 100 наименований продукции – готовые замороженные блюда, замороженные полуфабрикаты, фирменная фасованная продукция и готовая замороженная продукция – голубцы, манты, пельмени, тефтели и фрикадельки, блины, пироги и др.

«Большая честь быть дважды отмеченными на столь значимом для отрасли мероприятии, как выставка WorldFood Moscow. Это еще одно свидетельство мастерства и профессионализма нашей команды. Быстрозамороженные полуфабрикаты – это специальная технология. Она подразумевает систему «шоковой» заморозки, при которой сохраняется до 97-98% всех полезных свойств продукта. Используем только высококачественное сырье и инновационное оборудование», – сказал генеральный директор ООО «Маэстро» Олег Скворцов.

Второй производитель, ООО «Компания Деликатесофф», работает уже 15 лет и является одним из сельскохозяйственных производителей Самарской области.

«Поставляем продукцию в Казань, Уфу, Ижевск, Ульяновскую, Московскую область, Челябинск, Екатеринбург, Краснодарский край, Йошкар-Олу, Санкт-Петербург и т.д. Среднемесячный выпускаемый объем на сегодняшний день составляет порядка 385 тонн. Это деликатесы из индейки, утки, гуся, курицы, свинины», – отметил директор компании «Деликатесофф» Дмитрий Рубкевич. 

В XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025 приняли участие восемь самарских производителей. Это также компании «Двое&Ко», кондитерская фабрика «МИР», компании «Рузик», «ЭкоСфера», «Ё Батон» и «Natty». Они представили свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Москва Самара

