Дружба с однокурсниками помогает самарцам в карьере

27% самарцев помогают однокурсникам с трудоустройством. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие горожане с высшим образованием.
Общение с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 39%.
Дружеские отношения с однокурсниками нередко приносят пользу: 13% самарцев, задействовав эти связи, устраивались на работу, 27% сами помогали найти работу однокурсникам.
Чаще всего поддерживают общение, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.
За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 32% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 23%.
Время проведения: 20—21 февраля 2024 года