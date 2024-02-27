Дружба с однокурсниками помогает самарцам в карьере

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27% самарцев помогают однокурсникам с трудоустройством. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие горожане с высшим образованием.

Общение с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 39%.



Дружеские отношения с однокурсниками нередко приносят пользу: 13% самарцев, задействовав эти связи, устраивались на работу, 27% сами помогали найти работу однокурсникам.



Чаще всего поддерживают общение, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.



За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 32% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 23%.



Время проведения: 20—21 февраля 2024 года