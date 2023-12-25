Дома, в кругу близких, с оливье: как жители Самары встретят Новый год

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Аналитики Авито провели опрос и выяснили, как жители Самары собираются провести новогоднюю ночь и праздничные дни. Оказалось, что большинство будет соблюдать традиции — обмениваться подарками, готовить оливье, смотреть обращение президента и новогодние передачи.

Конец декабря — самое время составить точный план, как встретить Новый год и провести длинные выходные, ведь подавляющее большинство жителей Самары предпочитают отмечать этот праздник. Так, 82% опрошенных празднуют Новый год всегда. Чаще всех так отвечала молодежь от 18 до 24 лет (86%). 16% отмечают время от времени, в зависимости от обстоятельств. 2% респондентов ответили, что не празднуют совсем. В этой категории преобладает аудитория старше 65 лет.

Для многих жителей Самары Новый год — в первую очередь, семейный праздник, поэтому большинство будет отмечать его в семейном кругу, с самыми близкими (64%). Причем наиболее характерным этот вариант оказался для людей 45-54 лет (94%), 55-64 лет (95%) и 65+ (94%).

В шумной компании друзей собираются праздновать 14% опрошенных. В основном это молодежь от 18 до 24 лет (12%). Устроить в новогоднюю ночь романтический вечер вдвоем со своим партнером планируют 10% респондентов — так практически в равной степени ответили опрошенные всех возрастных категорий. 4% — соберутся большой компанией родственников. И 3% жителей Самары в этом году будут отмечать этот праздник в одиночестве.

Большинство опрошенных (76%) будут встречать Новый год у себя дома. Второй по популярности ответ — в гостях (12%). За город для празднования планируют выбраться 2% опрошенных. Кто-то отправится на свою дачу или в гости к своим близким, а кто-то специально арендовал дом для большой компании. 1% в этот раз отметят Новый год на работе.

Что касается новогоднего стола, и здесь респонденты ответили весьма традиционно — большая часть (88%) собирается накрывать его самостоятельно. 31 декабря большинство опрошенных планируют провести за совместным приготовлением оливье, селедки под шубой и бутербродов с икрой. 10% хотят просто заказать готовую еду с доставкой. В основном так ответила молодежь от 18 до 24 лет (13%).

К слову, именно приготовление праздничного ужина с перечисленными блюдами — одно из самых популярных традиционных новогодних занятий для жителей Самары наравне с украшением елки, просмотром обращения президента и обменом подарками. Так ответили 67% и по 65% респондентов соответственно. 56% собираются посмотреть «Голубой огонек» и другие новогодние программы. Запускать фейерверк на улице будут 32% респондентов. А писать под бой курантов желание на бумажке, чтобы сжечь ее и выпить вместе с игристым, планируют 25% участников опроса. В основном этой традиции преданы женщины (так отметили 34% дам против 19% мужчин).

На новогодних каникулах 21% опрошенных будут работать. Зарабатывать деньги в январские выходные будут преимущественно мужчины (так ответили 28% против 19% женщин).

Однако преимущественно опрошенные собираются отдыхать в праздничные дни — 51% будут смотреть фильмы и сериалы, 48% — ходить друг к другу в гости. 31% хотят посвятить свободные дни своему любимому хобби, 23% — кататься на лыжах или коньках. 13% запланировали на эти даты путешествие по России или за рубеж.