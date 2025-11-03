Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти указатели позволяют легко ориентироваться на местности и, в случае необходимости, быстро сообщить о своем местоположении спасателям.
В самарских лесах установили новые поисковые указатели
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +3, +5°С.
4 ноября в регионе без осадков, до +6°С
На примере футбольной команды «Крылья Советов».
СОУНБ: лекция Никиты Игоревич Баишева о роли физкультуры и спорта в годы Великой Отечественной войны
В Италии с 30 октября по 2 ноября проходили чемпионат и первенство Европы по роллер-спорту в дисциплинах фристайла.
Спортсменка из Самарской области Анна Кукушкина - двукратный призер чемпионата Европы по роллер-спорту
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 4 ноября в Самарской области ожидается усиление южного ветра
Закрывайте окна в домах.
В Самаре объявили неблагоприятные метеоусловия 1-й степени с 3 по 4 ноября
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
Мероприятия
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
Днем 4 ноября в Самарской области ожидается усиление южного ветра

3 ноября 2025 14:09
139
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 4 ноября местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

