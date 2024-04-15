Дмитрий Азаров встретился с пострадавшими от паводка жителями поселка Заливное

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В понедельник, 15 апреля, губернатор Дмитрий Азаров выехал в пострадавший от паводка Богатовский район. В поселке Заливной, ситуация в котором на сегодняшний оценивается как наиболее тревожная, глава региона встретился с жителями, пострадавшими от большой воды. В настоящий момент в поселке подтоплен один объект социальной сферы – школа и детский сад, а также порядка 70 домов и 80 приусадебных участков, в которых проживают 119 человек, в том числе 30 детей. 39 жителей населенного пункта эвакуированы.

Жительница Заливного Светлана Трунина рассказала, что в ее доме и на участке сейчас стоит вода – примерно по пояс. «Столько воды в нашем поселке – впервые за долгие годы. Вся мебель в доме от воды разбухла. Сейчас мы вместе с сыном живем у бабушки – съехали буквально за день до начала паводка, когда ручей пошел в озеро», – рассказала женщина.

В Самарской области оперативно решили вопросы по выплатам пострадавшим из-за паводка семьям – на первоочередные нужды из расчета 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. До настоящего времени жители поселка заявления о выплатах не подавали. По поручению руководителя региона в Заливном сегодня работают специалисты министерства социально-демографической и семейной политики региона, чтобы помочь людям в оформлении необходимых документов.

«Я попросил оформить все бумаги сегодня и провести выплаты в течение двух дней», – поручил Дмитрий Азаров министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой.

Губернатор также напомнил о принятом решении, благодаря которому владельцы жилых домов, потерявшие имущество в результате паводка, получат частичную компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Также будет оказана помощь в восстановлении домов. «Здесь потребуется чуть больше времени, потому что нужно оценить, какой ущерб нанесла стихия. После этого помощь будем оказывать. Знаю, что решение принято и на муниципальном уровне, но и на региональном уровне мы эту работу будем проводить, но после того, как вода уйдет, – подчеркнул Дмитрий Азаров во время беседы с жителями поселка. – Динамика положительная есть, за ночь по разным оценкам вода спала на 20 сантиметров. Надеемся, что в течение двух суток ситуация улучшится».

Из-за паводка в пос. Заливном была отключена электроэнергия в домах по ул. Лесной, Школьной, Озерной, Садовой и Зеленой, также частично отключено газоснабжение. Жители ряда домов, где вода отступает, считают, что включить у них свет и газ уже возможно. Глава региона пояснил, что такое решение принято в целях безопасности людей.

«Первое, о чем думали – это угроза жизни и здоровью людей. Поэтому было принято такое решение, – пояснил губернатор. – Невозможно было индивидуально подходить, отключали по улицам. Более того, вчера отстояли ситуацию и не отключили целиком поселок, только отдельные улицы».

Дмитрий Азаров поручил и.о. главы Богатовского района Елене Артемьевой силами специалистов обеспечить ежедневное обследование домов. «Исходя из ситуации, связанной с содержанием инфраструктуры и уровня воды, дома должны подключаться», – поставил задачу губернатор.

Во время беседы к Дмитрию Азарову обратилась жена участника специальной военной операции. «В доме воды очень много. Урон нанесен большой. Помощь в оказании ремонта будет оказываться? Будут ли направлены рабочие? Потому что одна я не справлюсь, муж находится в зоне СВО второй год», – поинтересовалась женщина.

Дмитрий Азаров заверил, что семьям участников спецоперации в регионе оказывается первостепенное внимание. «В первую очередь помощь будет оказана вам, даже не сомневайтесь», – сказал в ответ глава региона.

У некоторых жителей дома находятся в ипотеке и застрахованы. Люди поинтересовались к кому обратиться за получением необходимых документов для оформления страховых выплат. «Самая главная защита – это страхование имущества», – отметил Дмитрий Азаров и поручил оказать все необходимое содействие в оформлении документов на страховые выплаты.

«В нашем районе создана специальная комиссия. Как только вода сойдет, специалисты выйдут, оценят ущерб и составят соответствующий акт. С этим документом можно обращаться за выплатой страховки», – добавила Елена Артемьева. Губернатор поручил, чтобы комиссия ежедневно выезжала в поселок, встречалась с людьми, проводила консультации. Во время встречи договорились, что сотрудники районной администрации будут находиться в поселке с 8 утра и до обеда, а вечером – будут оформляться все документы.

Во время беседы люди подняли вопрос о расчистке русла реки Самара, пропускная способность которого снизилась, в том числе из-за Сорочинского водохранилища в Оренбургской области. Люди высказали мнение о том, что, если бы сброс воды с Сорочинского водохранилища осуществлялся более продуманно, может быть, беды такого масштаба на территории Самарской области не было. Дмитрий Азаров отметил, что эти вопросы будут подняты на заседании федеральной противопаводковой комиссии.

Также был задан вопрос о том, ждать ли новой волны паводка после того, как начнется сброс воды Жигулевской ГЭС. «По Жигулевской ГЭС расчетный пик паводка комиссия дает на конец апреля. Но по прогнозам паводковой комиссии, метеорологов никакого аномального сброса воды по Волге не ожидаем. Будем надеяться, что коллеги не ошибаются, ориентируемся на мнение специалистов», – отметил губернатор.

Не все жители уехали с затопленных территорий, потому что следят за своими фермерскими хозяйствами – кормят домашних животных. Местный завод временно приютил поголовье скота с затопленных территорий. Люди поблагодарили фермеров, губернатора, местную администрацию за то, что их не бросили в сложной ситуации и оказывают постоянную помощь. «Когда начала вода поступать, мы угнали всю скотину, чтобы она не утонули. Я хочу сказать всем спасибо, кто отнесся к нам с уважением и помог», – обратилась руководитель хозяйства Мария Писарева к губернатору и попросила оказать меры поддержки, чтобы восстановить свою ферму. «В этой ситуации обязательно поможем», – заверил Дмитрий Азаров.

Губернатор объехал весь поселок и дал дополнительные поручения для отработки не только администрации района, но и профильным министерствам и ведомствам.

Ситуация с прохождением паводка в Богатовском районе отдельно была рассмотрена на оперативном совещании в Правительстве области. «По предварительным данным МЧС небывало высокий уровень воды в Богатовском районе связан с аномально высокими сбросами с Сорочинского водохранилища. Понятно, что системный разбор сложившейся ситуации еще впереди. Сейчас нам необходимо сконцентрировать усилия для того, чтобы справиться с паводком, с последствиями, которые паводок нанес не только Богатовскому, но и другим районам – Борскому, Кинель-Черкасскому, Нефтегорскому, куда сейчас идет большая вода. И оказать всю необходимую помощь людям», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в текущий ситуации необходимо осуществлять первоочередные выплаты по 10 тысяч рублей людям, пострадавшим от паводка, гораздо быстрее. «Здесь, конечно, большая ответственность и глав муниципальных районов, поскольку первичную помощь в оформлении документов, заявлений от людей местная власть должна оказывать, – акцентировал внимание глав муниципалитетов глава региона. – Знаю, что и на местном уровне принято специальное решение о помощи, например, в Богатском районе, также из расчета 10 тысяч рублей на человека. Коллеги, нужно ускоряться с этими выплатами. Понятно, что неудобства у людей есть, есть и дополнительные расходы. Надо оперативнее оказывать финансовую поддержку».

Впереди – большая работа по оценке нанесенного ущерба народному хозяйству, инфраструктуре, в том числе инженерной и транспортной. Будет произведена оценка ущерба жилым домам. «В плановом порядке встречи с людьми, оформление документов – по всем районам эту работу с пострадавшими от паводка надо будет провести. Понятно, что мы готовы оказывать помощь и в размере уже установленным нормативным актом, частичной компенсации утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. Понимаю, что муниципальные власти также к этому подключаются. При этом в особых случаях будем рассматривать индивидуальный подход», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В зоне особого внимания должны быть семьи военнослужащих, чьи дома пострадали от паводка. «В первоочередном и комплексном порядке помощь будем там оказывать», – заявил губернатор.

Глава региона также напомнил о том, что с людьми необходимо вести постоянную работу по страхованию имущества. Там, где домовладельцы об этом позаботились, губернатор поручил оказать всемерную помощь для получения страховых выплат. «Я прошу всех глав муниципалитетов в эту работу включиться немедленно», – обратился Дмитрий Азаров.

В настоящий момент в Богатовском районе всего в зоне затопления находится 10 населенных пунктов – 138 жилых домов и 186 приусадебных участков. Для ликвидации чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании привлечено более 50 человек и 20 единиц техники. Развернуто три пункта временного пребывания, каждый из которых рассчитан на 50 койко-мест. Один из них организован в районном Доме культуры. Дмитрий Азаров заехал проверить, как разместились люди и выяснить, какая дополнительная помощь им требуется.

«Условия созданы хорошие, жаловаться не на что. Кормят хорошо, горячим питанием мы полностью обеспечены. Нас окружают очень хорошие люди», – поделились с губернатором жители поселка Заливное. «Как только вода сойдет, будет помогать, восстанавливать хозяйства», – заверил губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области