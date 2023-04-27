Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»

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В четверг, 27 апреля, в Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года». Награды победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году конкурс проводится уже в десятый раз. В нем традиционно принимаются участие представители самых разных профессий: токари и фрезеровщики, водители разных видов транспорта, работники отрасли ЖКХ, труженики сельского хозяйства, учителя и медицинские работники, специалисты отрасли культуры и спорта. За годы проведения конкурса его лауреатами стали более 700 человек.

«Я очень рад, что наш конкурс год от года увеличивает свою популярность, вовлекает в орбиту совершенствования профессиональных навыков все большее и большее количество людей. Очень рад тому, что Самарская область по-настоящему богата профессионалами – людьми трудолюбивыми, талантливыми, знающими, ответственными, небезразличными. На мой взгляд, высокое звание профессионала, помимо владения определенными компетенциями, всегда включает в себя понятие ответственности. Ведь невозможно представить словосочетание «безответственные профессионалы». Во многом именно ответственность за свое предприятие, за свой трудовой коллектив, за родных и близких людей, за город, за поселок, за страну является характерной чертой победителей конкурса «Профессионал года», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сейчас приходится работать в непростое время. Говорить о том, что самый сложный период уже пройден и преодолен, – преждевременно. «Мы видим, что в отношении нашей страны развернута настоящая информационная, экономическая война – беспрецедентные по своему масштабу несправедливые экономические санкции. Значит, от каждого из нас зависит победа в этом противостоянии, – заявил Дмитрий Азаров. – Наши парни там защищают все, что для нас дорого и свято, мирное небо над Самарской областью, над всей нашей великой Родиной – Россией. А мы здесь, каждый на своем рабочем месте, должны также защищать Родину. Делать все для приближения Победы. Каждый день нужно об этом помнить, делать чуть больше, чем нам даже кажется возможным. И я очень рад, что конкурс «Профессионал года» собирает именно таких людей».

Одной из победительниц этого года стала машинист крана 6 разряда службы эксплуатации башенных кранов Специального управления механизации работ №3 Елена Митлина. В профессии она уже более 20 лет. Женщина считает, что добиться успеха в любом деле можно только при условии, что любишь свою профессию и ответственно относишься к выполнению поставленных производственных задач.

«Я искренне люблю свою работу — строить дома и дарить людям радость. А для этого нужна смелость, вера в себя, уважительное отношение ко всем. Мы видим, что сегодня регион активно развивается, строится жилье, а значит у нас есть работа», – отметила Елен Митлина.

Лучшим в своей профессии по итогам конкурса стал оператор по добыче нефти и газа АО «Самаранефтегаз» Сергей Гриднев. Он ежедневно следит за состоянием скважин. «Добыча нефти и газа – это опасное производство, потому что процесс идет под высоким давлением, имеется загазованность, есть электричество. Поэтому оператор должен постоянно контролировать работу всего оборудования», – рассказал он.

Александр Соловьев пошел по стопам своего отца и уже семь лет перевозит самарцев на троллейбусе. Сейчас работает на маршруте №18, который следует от остановки завод «Кинотеатр Шипка» до завода «Экран». «Самое главное в работе – это безопасность движения и пассажиров. Мой маршрут заводской, поэтому меня все знают и важно довезти людей с комфортом. За одну смену приходится перевозить около 500 человек. Очень рад, что работаем на новых троллейбусах «Адмирал», – рассказал он.

Александр Соловьев успешно прошел испытания по всем дисциплинам: сдал экзамен на знание правил дорожного движения, без нареканий проехал троллейбусную трассу, показал высокую культуру обслуживания. Именно поэтому и был удостоен звания «Профессионал года».

В номинации «Педагог-психолог» победителем стала Галина Лешина. Она работает в школе поселка Мирный Красноярского района области. «Я люблю свою профессию, потому что она творческая, в нее нужно вкладываться эмоционально. Во время работы с детьми от них идет очень большая отдача. Их глаза, улыбки – это самое ценное, – отметила педагог. – Психолог помогает найти каждому ребенку свой путь, выстроить гармоничную личность».

Галина Лешина добавила, что залогом успеха в работе является современная школьная база. «Условия работы меняются год от года и становятся лучше. В нашей школе, например, открылся центр «Точка роста», кванториум. Даже мой кабинет обустроен для максимального комфорта детей», – поделилась педагог-психолог. Она призналась, что на конкурс шла для того, чтобы набраться опыта, но не ожидала, что одержит победу среди своих коллег.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вячеслав Филимонов компании «Волгопродмонтаж» прошел большой 45-летний путь в профессии, который начал на заводе «Металлург». «Электричество не прощает ошибок, поэтому самое главное в моей работе – соблюдение техники безопасности. Сейчас, конечно, больше процессов происходит в автоматическом режиме, тем не менее, рабочие руки всегда нужны. Сейчас мы строим станцию метро в Самаре, продолжаем возведение Театр юного зрителя. Работы достаточно, занятость – высокая», – рассказал специалист.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня на каждом из нас лежит колоссальная ответственность перед страной, перед будущими поколениями. «Мы выстоим – от этого зависит судьба нашего региона, наших родных и близких людей, она зависит от нас с вами. И я по-настоящему горд нашими парнями – защитниками Отечества, которые сегодня с оружием в руках противостоят угрозам нашей страны: нашей вере, нашим традициям, нашему праву жить по укладам наших отцов и дедов, по законам Российской Федерации,– подчеркнул губернатор. – Я горжусь людьми, которые своим трудом, зачастую самоотверженно, как когда-то десятки лет назад, делают все, чтобы мы достигли технологического суверенитета, укрепили свою экономическую мощь. А без этого говорить о том, что мы выстояли в противостоянии, было бы невозможно».

Среди награжденных – Антон Абаньков, электрогазосварщик ПАО «ОДК-Кузнецов». Получая награду, он рассказал, что в 2011 году Дмитрий Азаров, находясь в должности мэра областной столицы, вручал ему красный диплом, свидетельствовавший об успешном окончании вуза. А сегодня – звание «Профессионал года».

«Я очень рад тому, что те, кто вышел сегодня на сцену, получили высокие звания. Это говорит о том, что наша земля действительно богата талантливыми, трудолюбивыми и ответственными людьми, – отметил губернатор, обращаясь к победителю. – Сегодня мы с гордостью и восхищением наблюдаем за тем, как развивается наш легендарный завод. «ОДК-Кузнецов» вне всякого сомнения в последние годы обрел второе рождение. А планы у предприятия говорят о том, что мы не только вернемся к достигнутым когда-то показателям, — это мы уже сделали — но и превзойдем их. И сделают это такие замечательные и талантливые профессионалы».

Всего в этом году победителями стали 66 профессионалов по 10 направлениям: «Промышленность», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Социальное обслуживание», «Физическая культура и спорт».

Фото: департамент информационной политики СО