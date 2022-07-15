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Дмитрий Азаров встретился с коллективом и воспитанниками обновлённого Дома культуры и библиотеки в селе Шигоны

15 июля 2022 15:16
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Педагоги и воспитанники едины во мнении: обстановка в новом Доме культуры не идет ни в какое сравнение с прежними условиями.

В ходе рабочей поездки в Шигонский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров осмотрел обновленное здание нового Дома культуры и библиотеки в селе Шигоны, пообщался с творческими коллективами и сотрудниками учреждений.

Здание ДК было построено в 1989 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Поручение выделить средства на ремонт здания Дома культуры Глава региона дал во время одной из поездок в Шигонский район. Работы здесь начались в 2020 году. А в ноябре 2021 года объект был сдан в эксплуатацию. Обновление учреждения культуры стало возможно благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

В новом культурно – досуговом центре занимаются творческие коллективы: народный ансамбль русской песни «Рябинушка», народный вокальный ансамбль «Оберег», образцовый детский фольклорный ансамбль «Забава» и другие. На счету коллективов немало побед в областных, всероссийских и международных конкурсах.

Педагоги и воспитанники едины во мнении: обстановка в новом Доме культуры не идет ни в какое сравнение с прежними условиями – здесь светло, просторно, уютно, тепло, есть все необходимое для творчества.
Педагог хореографического коллектива Елена Абзалилова приехала 8 лет назад из Луганска, сейчас живет и работает в Шигонах. «Встретили меня здесь очень хорошо, - вспоминает Елена. - Сегодня у меня занимаются танцами все дети села Шигоны и Шигонского района. Ребятам очень нравится в новом просторном, светлом зале».

В обновленном ДК есть комфортный зрительный зал, рассчитанный на 420 мест, с современным световым и звуковым оборудованием. Как сообщила директор Межпоселенческого культурно – досугового центра Валерия Гвоздкова, в зале планируется оборудовать кинотеатр, сейчас подготовлена заявка на грантовую поддержку по приобретению необходимого оборудования. Губернатор идею поддержал и поручил оказать всемерную поддержку при реализации проекта.

Получили новую жизнь и библиотеки: благодаря нацпроекту «Культура» на базе старого помещения были созданы модельные библиотеки - центральная «Библиотека - путешествие без границ» и детская «Библиотека путешествий». Здесь появились новые креативные пространства: «Web-кругосветка», «Вершина мудрости», «Параллели и меридианы информации», каждое из которых стало многофункциональным, интерактивным и комфортным для чтения, обучения, досуга и общения.

Модельные библиотеки оснащены новой современной техникой: планшетами, ноутбуками, аудио- и видеоаппаратурой. Большой интерес у ребят вызывает робот Кузя, имеющий множество познавательных функций. Обучающие пособия, игры, заметно пополнившийся книжный фонд и бесплатный доступ к электронным ресурсам Национальной библиотеки и «ЛитРес», организация творческих мастер-классов и встреч, - все это сделало библиотеку местом притяжения для людей всех возрастов.

Губернатор подчеркнул, что важно проводить как можно больше семейных мероприятий. «Модельная библиотека задумывалась как место встречи поколений, место, куда приходят дети, молодежь, взрослые люди. Важно продумать такие программы, чтобы здесь могли встречаться люди разного возраста и передавать традиции, знания», - отметил Глава региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров

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