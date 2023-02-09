Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в память о героически погибших 40 дней назад в Макеевке земляках

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В четверг, 9 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы. Сегодня ровно 40 дней со дня трагедии в Макеевке, где погибли самарские военнослужащие.

Вместе с губернатором в память о героях цветы возложили самарские журналисты - в преддверии церемонии вручения наград за достижения в области СМИ.

"В этот день мы вспоминаем наших защитников Отечества, которые в ходе удара по Макеевке погибли в новогоднюю ночь. Я уверен, вы, как и я, тяжело переживаете эту утрату. Мне это далось очень непросто. Среди тех, кто погиб, были и люди, которые мне лично знакомы, в том числе чиновники областного Правительства, которые были призваны и встали с оружием в руках на защиту интересов нашей страны, нашего суверенитета - всего того, что для нас дорого, всего, что для нас свято. Эту трагедию мы очень тяжело переживаем и сегодня, почтив память защитников Отечества, мы сердцами - с их родными и близкими!" - сказал Дмитрий Азаров.

Ранее губернатор сообщал, что достигнута предварительная договоренность с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным о создании мемориала в память о самарцах, погибших во время обстрела в Макеевке, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Дмитрий Бурлаков