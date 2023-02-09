Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор поблагодарил сотрудников СМИ региона за ответственность, профессионализм, небезразличное отношение ко всему происходящему в стране и нашем регионе, к судьбам людей.
Дмитрий Азаров наградил победителей областного журналистского конкурса и лауреатов премии «Золотое перо губернии»
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12
«Крылья» находятся в Турции, где тренируются в двухразовом режиме.
10 февраля «Крылья Советов» сыграют два матча
Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Опыт региона – по всей стране: Владимир Путин оценил социальную значимость проектов, разработанных в Самарской области
В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского реготделения партии «ЕР» Дмитрия Азарова с победителями конкурса Президентского Фонда культурных инициатив.
Дмитрий Азаров: креативные проекты рождаются на самарской земле
Вместе с губернатором в память о героях цветы возложили самарские журналисты - в преддверии церемонии вручения наград за достижения в области СМИ.
Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в память о героически погибших 40 дней назад в Макеевке земляках
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы условно.
Бывший директор МБУ Новокуйбышевска осужден за мошенничество и служебный подлог
Мужчина оплатил штраф не из собственных средств, а из средств жилищно-строительного кооператива.
Самарец, обвиняемый в растрате, предстанет перед судом
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.58
0.69
EUR 76.83
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в память о героически погибших 40 дней назад в Макеевке земляках

9 февраля 2023 19:10
127
Вместе с губернатором в память о героях цветы возложили самарские журналисты - в преддверии церемонии вручения наград за достижения в области СМИ.

В четверг, 9 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы. Сегодня ровно 40 дней со дня трагедии в Макеевке, где погибли самарские военнослужащие.

Вместе с губернатором в память о героях цветы возложили самарские журналисты - в преддверии церемонии вручения наград за достижения в области СМИ.

"В этот день мы вспоминаем наших защитников Отечества, которые в ходе удара по Макеевке погибли в новогоднюю ночь. Я уверен, вы, как и я, тяжело переживаете эту утрату. Мне это далось очень непросто. Среди тех, кто погиб, были и люди, которые мне лично знакомы, в том числе чиновники областного Правительства, которые были призваны и встали с оружием в руках на защиту интересов нашей страны, нашего суверенитета - всего того, что для нас дорого, всего, что для нас свято. Эту трагедию мы очень тяжело переживаем и сегодня, почтив память защитников Отечества, мы сердцами - с их родными и близкими!" - сказал Дмитрий Азаров.

Ранее губернатор сообщал, что достигнута предварительная договоренность с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным о создании мемориала в память о самарцах, погибших во время обстрела в Макеевке, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
09 февраля 2023, 20:11
Опыт региона – по всей стране: Владимир Путин оценил социальную значимость проектов, разработанных в Самарской области
Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Общество
115
В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского реготделения партии «ЕР» Дмитрия Азарова с победителями конкурса Президентского Фонда культурных инициатив.
09 февраля 2023, 19:54
Дмитрий Азаров: креативные проекты рождаются на самарской земле
В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского реготделения партии «ЕР» Дмитрия Азарова с победителями конкурса Президентского Фонда культурных... Политика
90
День российской науки губернатор Дмитрий Азаров вручил награды землякам - самарским ученым, добившимся выдающихся результатов в различных отраслях науки.
08 февраля 2023, 22:14
Дмитрий Азаров наградил самарских ученых за выдающиеся результаты
День российской науки губернатор Дмитрий Азаров вручил награды землякам - самарским ученым, добившимся выдающихся результатов в различных отраслях науки. Общество
574
В центре внимания
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
386
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
350
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
9 февраля 2023  10:15
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
229
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
695
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
3115
Весь список