Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию строительства самарского межвузовского студенческого кампуса

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В среду, 8 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное совещание по вопросу создания международного межвузовского студенческого кампуса рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина.

«Мы создаем новое современное научно-образовательное и общественное пространство в сердце Самарско-Тольяттинской агломерации – самой перспективной на сегодняшний день территории. Кампус – главный магнит, благодаря которому регион вне всякого сомнения получит новый импульс для дальнейшего развития», – уверен Дмитрий Азаров.

К настоящему моменту уже сформирована дорожная карта проекта, 16 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с концессионером – ООО «ПроКампус № 1» (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ), зафиксированы параметры объекта: общая площадь не менее 143 384 кв. м, не менее 5 тысяч мест для размещения. Срок реализации проекта – 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.

Напомним, месяц назад на заседании специалисты архитектурного бюро «Студия 44» представили два эскизных решения того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки студенческого кампуса. Свои предложения во время обсуждения проекта в октябре высказали ректоры ведущих вузов Самарской области, члены Общественной палаты региона.

Главный архитектор проекта Антон Яр-Скрябин отметил, что при доработке проектов были учтены все предложения и инициативы, в результате появился третий вариант, который был вынесен на обсуждение. В рамках новой концепции сохраняется большое городское общественное пространство, которое будет сменяться зданиями и помещениями для размещения непосредственно учебно-образовательного кампуса. За ними последует жилой сектор, школы, офисные центры, сервисные объекты, спортсооружения, объекты культуры и выставочные зоны. Разделять их будет буферная зона – благоустроенная территория с возможностью дальнейшего использования под строительство дополнительных спортивных площадок или капитальных объектов. «В рамках нового проекта мы предлагаем на первом этаже учебных блоков разместить лаборатории, а на верхних – лекционные аудитории», – добавил Антон Яр-Скрябин.

По итогам обсуждения Дмитрий Азаров утвердил представленную концепцию международного студенческого кампуса. «Мы обратились к нашему партнеру «ПроШкола» и архитектурному бюро для уточнения целого ряда позиций, высказали замечания, послушали ректоров. Концепция была уточнена и фактически сегодня был представлен третий вариант, – подчеркнул Дмитрий Азаров, подводя итоги совещания. – Сегодня на совещании мы утвердили эту концепцию, которая предполагает в том числе основу архитектурных решений, что очень важно. Также принято важное решение о начале реализации проекта с жилой части – размещения студентов, что наиболее востребовано сегодня нашими университетами. Сейчас начинается активная фаза проектирования».

Фото: Юлия Рубцова