Дмитрий Азаров с рабочей поездкой побывал в Жигулевске

179

В субботу, 26 августа, губернатор Дмитрий Азаров с рабочей поездкой побывал в городском округе Жигулевск. В этот день здесь проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Образовавшись на месте сел Отважное и Моркваши сначала как рабочий поселок, в 1952 году Жигулевск был преобразован в город областного подчинения, а в 2004 году получил статус городского округа. В границах округа находятся еще 5 сельских населенных пунктов: Бахилова Поляна, Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Ширяево. Сегодня Жигулевск это не только один из красивейших городов области, но и серьезный промышленный центр, здесь работают кондитерский комбинат, завод медицинских препаратов, предприятия газовой, металлургической, энергетической отраслей.

В праздничный день в сквере у ДК «Жигулевский» развернулись интерактивные площадки фестиваля мастер-классов для детей и подростков «#ЖигулевскМолодой», фотозона, аттракционы для детей. Там же работала информационная площадка Городского волонтерского штаба, книжная выставка «Сила в правде», которую представила городская библиотека. С содержанием площадок ознакомился губернатор Дмитрий Азаров.

Так, руководитель волонтерского штаба рассказала главе региона, что они работают с самого начала специальной военной операции, поддерживают не только бойцов, есть у них и подшефные госпитали. Формируют посылки с гуманитарной помощью — многое приносят горожане, плетут маскировочные сети. Размещается штаб в одном из корпусов школы №7, помещение с отдельным входом выделила администрация города.

«Работаем мы на своей машине. Благодаря нашей команде, которая у нас сложилась, дружной команде по плетению сетей, благодаря поддержке нашего главы у нас все получается. Ребята нас ждут. Для бойцов самое главное — теплый привет из дома, ну и какие-то технические заявки, которые необходимы в боях. А так практически все есть благодаря вам, нашим жителям и всем остальным», — рассказала руководитель волонтерского объединения Дмитрию Азарову.

Центральная библиотека Жигулевска представила не только стенд проекта «Сила в правде» с книгами и информационными материалами, но и предложила горожанам поучаствовать в акции — написать добрые пожелания бойцам. Как пояснила губернатору сотрудник библиотеки, такие пожелания вкладывают в книги, которые библиотека собирает и направляет военнослужащим в госпитали.

В ходе торжественного мероприятия Дмитрий Азаров отметил преобразования, происходящие в городском округе благодаря активности, энергии, патриотизму жителей и их умению трудиться на благо нашей великой родины. «Город обустраивается, вместе с вами мы приводим в порядок парки и скверы, улицы и просто значимые для горожан места. Вместе нам многое удалось сделать. Мы решили здесь проблемы экологического характера. Очистные сооружения, которые построены, уже дают свой эффект, и мы продолжим эту работу. Решили здесь и вопросы, которые накопились по теплоснабжению, по сетям. И сегодня мы уверены в том, что жителям города будет здесь тепло, светло и комфортно. Я благодарю вас за нашу совместную работу по обустройству родной земли», — сказал глава региона.

Возможность горожанам собраться под мирным самарским небом на праздник дают наши герои — защитники Отечества, подчеркнул губернатор. Дмитрий Азаров адресовал особую благодарность семьям бойцов и всем жигулевцам, кто их поддерживает.

«Спасибо вам, горожане, за то, что вы помогаете нашим военнослужащим, поддерживаете их семьи. Надеюсь, это в сердце каждого из нас, и эта работа по поддержке будет продолжена. Объединившись, совершенно точно мы добьемся победы, враг будет разбит, победа будет за нами. В этом нет никаких сомнений, потому что мы вместе. Вместе, когда праздник, и вместе, когда тяжело. Так и будем побеждать», — обратился губернатор к собравшимся.

Многие жители Жигулевска, кто пришел на праздник, были свидетелями становления города. Светлана Игошина, директор местного историко-краеведческого музея «Самарская Лука», считает Жигулевск своим родным городом, поскольку живет здесь давно. «Хочу сказать, что сейчас город преобразился, стал таким по-домашнему уютным, приятным для посещения. Все, кто приезжает к нам в гости, подчёркивают это», — поделилась она.

Корреспондент газеты «Жигулёвский рабочий» Наталья Пещерова в Жигулёвске живет с 1960 года. «Мне посчастливилось видеть, как город застраивался. Кинотеатр «Берёзка» при мне был построен, как и многие другие здания, лицей. Конечно, за это время очень многое изменилось. Были периоды застоя и периоды расцвета. Вот сейчас как бы второе рождение города. Снова все обновляется. Людям нравится здесь отдыхать. Я бы хотела пожелать всем жигулевцам благополучия и любви — к своему дому, к своей семье, к своему городу», — поделилась журналист.

«Вижу, как Жигулевск преображается, особенно в центре. Замечательно! 4 сквера, парки, везде благоустроено, на улицу выйти даже приятно просто пройтись, просто погулять. За последние годы сделано прямо очень много. Спасибо руководству», — отметила одна из жительниц города, пришедшая на праздник.

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки побывал в мастерской по пошиву одежды для бойцов СВО, которую организовала городская общественная организация многодетных семей «Многодеткино». Ее руководитель Татьяна Лебедева рассказала и показала Главе региона, как шьют одежду, балаклавы, повязки, которые затем отправляют на передовую. Сейчас на благо бойцов трудятся 50 человек. В скором времени к добровольцам – многодетным мамам и бабушкам – присоединятся подростки, которые давно хотели подключиться к общему делу и стать полноправными помощниками. Это стало возможным благодаря городскому гранту, который получила организация. Так они смогли закупить дополнительное оборудование.

Еще до спецоперации сообщество многодетных мам шило вещи для малообеспеченных семей, временных переселенцев — белье, постельное белье, даже подушки. А с началом СВО начали шить для бойцов. «Наши балаклавы, которые мы шили три ночи, сразу же поехали в Рощинский. На прошлой неделе отправили большую партию в госпиталь в Сызрань», — рассказала Татьяна Лебедева и показала Главе региона футболки. В камуфляжной расцветке с шевроном-оберегом — предназначены для передовой, цветные — в госпиталь. Одну из камуфляжных футболок женщины подарили Главе региона. « Это сшито руками многодетных мам. Мы знаем, что вы ездите непосредственно в горячую точку, и хотим подарить футболку с такой нашивкой, чтобы она вас оберегала», — сказала Татьяна Лебедева.

Также она поблагодарила главу региона за поддержку такого направления соцпомощи, как социальный контракт. По ее словам, многие участники организации воспользовались такой помощью. Например, часть оборудования, которое сейчас используется и в организации (оверлок, распошивальная машинка), было приобретено с помощью соцконтракта. Губернатор отметил, что в самарском регионе к соцконтрактам отношение особое: «Многие регионы дают соцконтракт как матпомощь, но мы нацелены на то, чтобы дать людям, что называется, удочку, чтобы человек мог благодаря соцконтракту получить устойчивый доход на постоянной основе. Очень рад слышать, что это дает эффект». Практику региона высоко оценил в ходе недавнего визита в Самарскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как рассказала Татьяна Лебедева, сейчас «Многодеткино» готовятся шить и термобелье, запаслись тканью, приобрели ножи для раскроя, парогенератор.

Также руководитель организации обратилась к главе региона за помощью: в городе есть многодетная семья, чей 23-летний сын был ранен в ходе СВО. Парню ампутировали ногу, и теперь нужен хороший современный протез. Дмитрий Азаров дал поручение связаться с семьей и взять этот вопрос в отработку.

Фото: Дмитрий Бурлаков