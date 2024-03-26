Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Президиума регионального политсовета "Единой России"

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26 марта 2024 года на заседании Президиума регполитсовета обсудили результаты избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и приоритетные направления партийной работы.

По предложению губернатора, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова заседание началось с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Подмосковье.

«Мы все солидарны с теми, кто пострадал от рук террористов. Скорбим вместе со всей страной», - отметил он.

В ходе основной части заседания были подведены итоги выборов Президента РФ на территории Самарской области. Дмитрий Азаров отметил: жители региона выбирали не только главу государства, но и голосовали за будущее страны.

«Впервые за всю новейшую историю выборов в нашем регионе в них приняло участие в участие 78,86 % избирателей, более 1 млн 884 тыс. человек. Это выше, чем показатели в среднем по стране в целом почти на 2 %. И рекордная явка - это наш ответ врагу который стремится нанести урон стране, а значит, каждому из нас, который пытался запугать российский народ, чтобы снизить в первую очередь явку!», - сообщил Дмитрий Азаров.

В Самарской области по итогам голосования за Владимира Путина проголосовало почти 87 % избирателей, это 1 млн 634 тыс. человек.

«Безусловно, главная заслуга в получении такого более чем убедительного результата принадлежит нашему национальному лидеру, последовательному политическому курсу, который связан с именем Президента Владимира Владимировича Путина, его беззаветной преданности нашей Родине и высокому служению России», - подчеркнул секретарь реготделения «Единой России».

Дмитрий Азаров поблагодарил жителей нашего региона за проявленную гражданскую активность.

«Свой весомый вклад в результат выборов внесла региональная партийная организация «Единая Россия». Многие тысячи наших активистов, сторонников делали все необходимое, чтобы Самарский край ещё раз ясно продемонстрировал, что он является надежным, опорным краем державы», - подчеркнул секретарь регионального отделения.

Прошедшие выборы наглядно показали рациональную политическую зрелость абсолютного большинства местных отделений партии и возросший авторитет среди людей, способность оказывать конструктивное влияние на настроение общества», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Секретарь реготделения партии напомнил, что Указом Президента 2024 год объявлен Годом семьи, и партия ориентируется на это направление как на приоритетное. В том числе, и в сфере законодательных инициатив, выдвигаемых фракцией «Единая Россия», тех предложений, которые дополнят федеральные меры поддержки семей с детьми. Сейчас действуют 23 региональные меры, среди которых есть и уникальные меры, которых нет ни в одном другом субъекте РФ, например, выплаты выпускникам , поступающим в региональные вузы и ссузы нашего региона.

«С 2024 года в регионе дополнительно запланировано предоставление многодетным семьям, достойно воспитавшим семь и более детей и награжденным государственными наградами, единовременной денежной выплаты на приобретение автомобиля», - рассказал Дмитрий Азаров.

За последние годы в регионе серьёзно нарастили объемы поддержки для семей с детьми, отметил он: «Если у нас в 2018 году на эти цели выделялось порядка 6,5 млрд. рублей, то в этом году беспрецедентная сумма - 50 млрд. рублей. За эти годы объем средств (и региональных, и федеральных) вырос почти в 8 раз».

Дмитрий Азаров рассказал, что сегодня на заседании Самарской Губернской Думы был рассмотрен законопроект о статусе и социальной поддержке для многодетных семей.

Из регионального бюджета многодетным семьям будут компенсировать расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, а детям до 6 лет гарантировано бесплатное лекарственное обеспечение.

Кроме того, с 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей: они будут обеспечены специально разработанными социальными картами. Таких «сезонок», по предварительной информации, потребуется более 64 тысяч.

Решен также вопрос о первоочередном приёме в дошкольные учреждения и об организации бесплатного питания для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, к началу учебного года для ребят из многодетных семей будет предоставлена ежегодная денежная выплата по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой в размере 11 тысяч рублей. Это самый высокий в Приволжском федеральном округе показатель.

Хочу поблагодарит партийцев за активное участие в этой работе, за усилия по сохранению и продвижению семейных ценностей», - резюмировал секретарь реготделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"