Дмитрий Азаров провёл большую встречу с активом МКД

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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл встречу с председателями и активистами советов многоквартирных домов в рамках регионального партпроекта «Мой дом»

В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек: кроме самих старших по домам, это министры, главы муниципальных образований, представители управляющих компаний и организаций, депутаты всех

«Проведение таких совещаний становится традиционным на территории Самарской области. Считаю это правильным. Мы действительно делаем одно дело. Благодарю всех председателей МКД за вашу работу – столь нужную и важную, не всегда благодарную, но безусловно необходимую для нашего региона, для нашего общества, для всех людей, которые обращаются к вам за помощью и хотят эффективно управлять своими квартирами, жилым фондом», - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта «Ресурсный центр поддержки актива «Мой дом», который стартовал по поручению главы региона в 2021 году и направлен на защиту прав жителей в сфере ЖКХ, повышение качества управления, содержания и ремонта МКД Самарской области. Благодаря участию в этом проекте многие жители губернии теперь напрямую успешно решают вопросы сферы ЖКХ со своими управляющими компаниями, сокращается количество обращений и жалоб в госжилинспекцию.

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова рассказала о результатах реализации регионального партийного проекта «Мой дом» за 2022 год. В рамках этого регионального проекта поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК был проведён большой объем работы. Состоялись более 270 семинаров-тренингов по вопросам управления МКД с общим охватом свыше 9000 активистов советов МКД. В семинарах участвовали также представители ГЖИ, депутаты фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, структур МВД и иные представители органов власти в соответствии с запросом активистов. Тематика затрагивала возможности информационной системы ГИС-ЖКХ, бескомиссионной оплаты ЖКУ, подачи обращений УК и ТСЖ в органы власти, проведения общих собраний в заочной форме.

В целях содействия решению вопросов, связанных с текущим содержанием, эксплуатацией и ремонта МКД, действовала горячая линия. Кроме того, была организована работа территориальных ресурсных центров на базе местных отделений партии «Единая Россия» для поддержки актива проекта «Мой дом». На территории области создано 103 таких территориальных ресурсных центра: 34 – в Самаре, 21 – в Тольятти, в других муниципальных образованиях в совокупности – 48. В 2022 году в ресурсный центр поступило более 10800 обращений. Из них по 9000 даны устные консультации, 900 – на личных приёмах, 900 письменных обращений. На базе территориальных ресурсных центров проводились приёмы граждан сотрудниками ГЖИ, МФЦ, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

В 2023 году реализация проекта продолжится. По сведениям системы ГИС ЖКХ, на территории региона на 1 января 2023 года 1309 ТСЖ, в управлении которых находится 1722 МКД. На встрече было предложено сформировать отдельный практический просветительский курс именно для председателей ТСЖ, ТСН.

Позитивным опытом своей работы поделились активисты МКД из Самары, - председатели ТСЖ Игорь Маслов и Ольга Васильева

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил усилия активистов партпроекта и пожелал им успеха. «Простая формула, и секретов никаких нет: поработать над повышением доходов, позаботиться о том, как сократить расходы и обеспечить активность граждан. Но это сказать легко, а вот сделать, конечно, непросто. Я рад, что у вас это получается, вы смогли разумно, по-хозяйски отнестись к тем возможностям, которые есть, увеличить доходы МКД. », - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатели советов МКД Любовь Крупина и Наталья Сафарова из Тольятти рассказали, что им очень помогли обучающие семинары в рамках проекта «Мой дом»: «Хочу выразить огромную благодарность организаторам и руководителям семинаров проекта «Мой дом», которые я посещала вместе с активом нашего дома».

Разговор со старшими по домам продлился более двух часов. У активистов МКД была возможность задать вопрос Главе региона, руководителям министерств и ведомств не только по видеосвязи, но и через мессенджер. Как отметила руководитель исполкома реготделения партии Ирина Кочуева, всего поступило 255 вопросов. В основном, они касались качества отопления, благоустройства, порядка начислений по общедомовым счетчикам.

Активисты партпроекта «Мой дом» из Сызрани предложили возобновить практику проведения форумов актива общественного самоуправления. Дмитрий Азаров предложение поддержал и поручил региональному отдленияю партии и активу партпроекта «Мой дом» подготовить такой форум уже во 2 квартале текущего года.

В завершение встречи губернатор, секретарь Самарского реготедления партии выразил благодарность активистам МКД за неравнодушие, активность, включенность, ежедневное участие в решении вопросов, которые определяют жители той или иной территории, того или иного дома.