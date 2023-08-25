Дмитрий Азаров проверил детсады в Богатовском районе после капремонта

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В пятницу, 25 августа, губернатор Дмитрий Азаров работает в Богатовском районе. Там он проверил, как обновили два детских сада села Богатое в рамках капитального ремонта. Глава региона проинспектировал готовность помещений к приему детей, пообщался с сотрудниками и родителями ребят, которые уже со следующей недели начнут посещать обновленные дошкольные учреждения.

Детский сад "Солнышко" был построен в Богатом в 1983 году. В 2023-м в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" здесь провели капитальный ремонт.



Специалисты заменили системы теплоснабжения, сети электроснабжения и канализации, обновили кровлю, утеплили фасады. Также провели внутренние и внешние отделочные работы, заменили окна, двери и благоустроили прилегающую территорию.

Сейчас в саду функционируют шесть групп, две из которых ясельные и одна комбинированная. Дошкольное учреждение посещают всего 135 детей.



Дмитрий Азаров пообщался с сотрудниками детского сада. Он также дал четкие указания подрядчикам, чтобы оставшиеся работы были окончены здесь к 1 сентября.

- Была поставлена задача - уложиться до 1 сентября. Осталось кое-что доделать. Руководитель детского сада мне рассказала, что расцветку и принты на стенах выбирали вместе с родителями. Надеюсь, что здесь будет тепло, уютно и комфортно, что обновленный детский сад будет доставлять деткам удовольствие и родителям будет спокойно за малышей, - сказал губернатор.

Родители воспитанников отметили не только ремонт здания, но и оснащение: новая мебель, интерактивные доски, столы с кинетическим песком. А в понедельник сюда привезут музыкальные инструменты.

Игорь Ф., папа пятилетнего Артема, не так давно вернулся из зоны СВО. Там он находился полгода и, оказавшись на родине, не узнал это место:

- За те полгода, пока я был на СВО, здесь началась грандиозная, масштабная работа. Вернувшись, я был удивлен, что у нас теперь есть такая территория для детей, где можно заниматься и развиваться. Это очень здорово.

Еще один отремонтированный объект, который сегодня осмотрел губернатор, - это детский сад "Ромашка". Дошкольное учреждение имеет два корпуса, соединенных теплым переходом. Один из них 1967 года постройки, второй - 1978-го.

Проектная мощность детского сада – 220 детей. Сейчас здесь функционируют девять возрастных групп, из которых три раннего возраста и две компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Всего в садик ходит 161 ребенок. Во время проведения работ детский сад функционировал на базе местной школы. Но уже в этом сентябре дети вернутся в родные, отремонтированные стены.



Чтобы привести здание в нормативное состояние, в 2022 году администрация муниципального района разработала проектно-сметную документацию на капремонт. Работы ведутся на средства регионального бюджета. Первый этап обновления здания был завершен 31 декабря прошлого года. Здесь заменили кровлю и оконные блоки и полностью отремонтировали первый корпус. В этом году работы продолжились - специалисты утеплили наружные стены двух корпусов и перехода, заменили инженерные коммуникации и полностью привели в порядок второй корпус. Но и на этом процесс не останавливается - в планах благоустройство территории.

Пока не сделаны пешеходные тротуары к детскому саду. Дмитрий Азаров поручил заняться этим этапом благоустройства как можно скорее, пока тепло и нет дождя, чтобы осенью родителям и детям было удобно подходить к садику. Кроме того, губернатор дал поручение оснастить дошкольное учреждение мебелью и оборудованием, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Андрей Савельев