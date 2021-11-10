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Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской переписи населения онлайн.
Дмитрий Азаров призвал всех земляков принять участие в переписи населения
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Дмитрий Азаров призвал всех земляков принять участие в переписи населения

10 ноября 2021 14:09
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Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской переписи населения онлайн.

В среду, 10 ноября,гГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время обеденного перерыва принял участие во всероссийской переписи населения, которая стартовала с 15 октября и продлится до 14 ноября. Глава региона ответил на вопросы переписного листа в онлайн-режиме на портале государственных услуг. Весь процесс занял буквально несколько минут.

«В обеденный перерыв решил принять участие в переписи населения. Удобства на сайте госуслуг все обеспечены, достаточно удобный и понятный интерфейс. Здесь есть три десятка вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы была полная информация об участнике переписи. Сама процедура достаточно проста и непродолжительна. Заполняя анкету, можно прерваться и завершить позже даже с мобильного устройства, находясь где-то в пути. Очень важно, что информация предварительно заполненной анкеты сохраняется», – отметил Губернатор.

Более 2,5 миллионов жителей Самарской области уже приняли участие в переписи. Наибольшее количество людей были опрошены переписчиками. Почти четверть – заполнили анкету на портале государственных услуг. «Хочу поблагодарить земляков, которые уже это сделали – 80% населения Самарской области приняли участие в переписи», – отметил губернатор.

Дмитрий Азаров призвал всех земляков, которые еще не приняли участие в переписи населения, последовать его примеру. По словам главы региона, от этого зависит развитие не только Самарской области, но и всей страны.

«Это важно для нашего региона, для определения стратегических целей развития. После того как будут завершены все процедуры по переписи, мы будем иметь колоссальный массив актуальных данных, который используем в работе при формировании государственных, муниципальных программ, при принятии решений по улучшению инфраструктуры инженерной, транспортной, жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, эти вопросы связаны и с развитием социальной сферы: проектированием и строительством новых больниц, школ, детских садов и так далее. Поэтому хочу еще раз всех призвать поучаствовать в переписи, которая сейчас проходит», – акцентировал губернатор. Он добавил, что времени до завершения переписи осталось совсем немного.

«Давайте проявим свою ответственность, понимая, что совместно решаем крайне важную задачу для будущего развития всей нашей страны, региона и конкретного населенного пункта, в котором проживаем», – резюмировал Дмитрий Азаров, обращаясь к землякам.

Теги: Дмитрий Азаров

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