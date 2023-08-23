Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России

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Во вторник, 22 августа, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем приняли руководители федеральных министерств, ведомств и главы субъектов страны, которые по поручению Президента возглавляют комиссии Госсовета. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

Глава государства отметил, что на текущем этапе необходимо четко понимать, по каким направлениям работа в достижении национальных целей развития выстроена эффективно, а где есть отставание. Нужен оперативный анализ, чтобы вовремя внести коррективы, выделить дополнительные средства по тем или иным направлениям. Именно такой подход, уверен российский лидер, позволит выдержать долгосрочные планы, просчитанные до 2030 года.

Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны западных стран, Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики. «Несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний. Мы с вами об этом знаем, вместе занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы, – подчеркнул Президент. – Так, во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт вырос на 4,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа. Если в целом промышленное производство во втором квартале выросло на 6,3 процента, то обрабатывающие производства выросли на 11,3 [процента]».

В Самарской области результаты находятся на уровне общероссийских. За первые шесть месяцев текущего года промышленное производство выросло на 8,3%, а обрабатывающие – на 10%.

Владимир Путин отметил важность сохранения такой динамики. И здесь ключевым фактором должна стать поддержка инвестиций с создание новых производств и рабочих мест, в освоении новых технологических решений. К 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом.

Напомним, Самарская область, предлагая выгодные условия для ведения предпринимательской деятельности, за последние годы прочно укрепилась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов страны. Об этом говорит внимание со стороны крупного бизнеса, который активно вкладывает свои средства в создание производств и рабочих мест в регионе. Так, с 2018 года было открыто 101 новое производство, создано 48 тысяч новых рабочих мест. Это позволило сократить уровень безработицы до рекордно низких показателей за всю современную историю России – до 0,5%.

Инвестиционному росту сопутствует состояние государственных финансов. По оценке Владимира Путина, текущая бюджетная ситуация в России в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности. «Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 миллиарда рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад. Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом, а в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около 2% ВВП», – подчеркнул Президент.

Во время заседания Глава государства обозначил, что нужно использовать все возможности, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти, от их партнерства с обществом, бизнесом для решения национальных задач развития висит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.

Среди ключевых задач – расширение внешнеэкономических связей России с партнёрами из дружественных государств. Этому будет способствовать достижение другой цели – развитие логистических коридоров. «Важно, чтобы пропускная способность инфраструктуры росла опережающими темпами. Только тогда под эти планы, мощности бизнес будет запускать новые проекты, получат импульс для развития наши регионы, территории. Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет. Дело за их воплощением в жизнь, на практике. Добавлю: важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают», – акцентировал Владимир Путин.

Самарская область сработала на опережение, начав строительство моста через Волгу и дороги в обход Тольятти. Напомним, это самый крупный проект в стране, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Готовность объекта на сегодняшний день превышает 80%. Завершить возведение нового ключевого инфраструктурного объекта должны в 2024 году. Новая трасса позволит повысить инвестиционный потенциал Самарской области, даст новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

Кроме того, сейчас в проработке вопрос по созданию транспортно-логистического хаба. Самарская область является единственным регионом ПФО, где расположено три речных порта для судов класса «река-море», имеющих выход к Волго-Донскому, Беломорско-Балтийскому судоходным каналам. Реализация проекта позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения с Ираном и другими странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также Индии и Китая.

«Сегодня наша страна видит перспективы развития на Востоке и Юге. И это хороший шанс для Самарской области укрепить позиции как крупнейшего транспортного узла России. Этому будет способствовать создание федерального портово-логистического хаба. Реализация этого проекта позволит сформировать новые транспортные коридоры и торговые маршруты», – неоднократно подчеркивал Дмитрий Азаров.

Еще одна значимая тема – укрепление технологического суверенитета страны. И здесь Самарская область вносит существенный вклад. Напомним, во время недавней рабочей поездки в регион Председатель Правительства России Михаил Мишустин подчеркнул: «Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент».

Повышению технологической независимости будет способствовать создание 25 современных университетских кампусов в России до 2030 года. Один из них появится в 63-м регионе. Это международный межвузовский кампус IT-направления у стадиона «Солидарность Самара Арена». Губернатором Дмитрием Азаровым совместно с представителями Министерства науки и высшего образования РФ утверждена дорожная карта по реализации проекта.

«Уверен, что передовые комфортные условия для учебы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям, а значит, выпускники получат интересную, хорошо оплачиваемую работу, возможность реализовать себя», – добавил Президент.

И здесь на первый план выходит одна из самых ключевых задач, над решением которой региональные управленческие команды должны работать на постоянной основе, – обеспечивать постоянный рост доходов граждан. За первое полугодие, по словам Главы государства, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, они выросли на 4,7 процента. «Сопоставимыми темпами – на 4,2 процента – увеличилась и средняя заработная плата по экономике. Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах: динамика заработных плат в экономике субъекта Федерации – это один из главных показателей эффективности управленческих команд, интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы, – акцентировал внимание участников заседания совета Владимир Путин. – Также нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов – работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике».

В Самарской области уделяется особое внимание работе в этом направлении. Масштабные инфраструктурные проекты, привлечение в регион инвестиций, создание новых производств и рабочих мест – все это инструменты, конечная цель которых - повышения качества жизни людей, рост благосостояния жителей.

«Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей – вот что важно. Вот главный эффект. Не на рейтинги мы работаем, а для людей», - подчеркивал ранее Губернатор.

Еще одна не менее важная задача, на которую обратил внимание Президент, касается опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в городах и селах, строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, поликлиник и больниц, домов культуры, общественных пространств и так далее.

В Самарской области за последние годы сделан существенный рывок. С 2018 по 2022 годы введены в строй 115 объектов здравоохранения, закуплено 14 тысяч единиц современного медицинского оборудования, обновлен автопарк «скорых». Кроме того, введены в строй 54 детских сада, открыто 9 новых школ и еще 168 были отремонтированы. Построено около 9 миллионов квадратных метров жилья, отремонтировано свыше 3,2 тысяч километров дорог, благоустроено 784 общественных пространства и 1660 дворов. И работа по развитию социальной инфраструктуры продолжается активными темпами.

Все это направлено на сбережение жителей страны, защиту материнства и детства, рост продолжительности жизни. Президент России подчеркнул, что масштаб и сложность задач носят действительно исключительный характер. «Планы у нас амбициозные, большие и требуют максимальной ответственности и концентрации от каждого управленца, специалиста, сотрудника в столице, в региональных центрах, на местах, – акцентировал Владимир Путин. – Нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменение спроса, а сама его формирует. Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе на основе передовых технологий, которые у нас имеются и, уверен, будут появляться и дальше благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России».