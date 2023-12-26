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Дмитрий Азаров представил самарские практики в сфере наставничества на федеральном уровне

26 декабря 2023 19:49
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Дмитрий Азаров представил самарские практики в сфере наставничества на федеральном уровне

Во вторник, 26 декабря, в Москве состоялся семинар-совещание по подготовке заседания Государственного Совета «О повышении роли и престижа педагога и наставника», которое завтра проведет Президент РФ Владимир Путин. В нем приняли участие члены федерального Правительства, представители Администрации Президента РФ, эксперты, руководители научных и образовательных организаций, главы субъектов России. Губернатору Самарской области, члену Президиума Госсовета Дмитрию Азарову было поручено возглавить рабочую группу, которая занималась вопросами развития наставничества в социальной сфере.

Подобные семинары – совещания традиционно проходят в преддверии заседания Госсовета. В ходе них проходят дискуссии, круглые столы, мозговые штурмы по актуальным вопросам, связанным с тематикой предстоящего заседания. Обсуждая повышение роли и престижа педагога и наставника, участники семинара обменялись мнениями по особенностям формирования института наставничества в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики, а также общественной деятельности.

Губернатор Самарской области по итогам работы круглого стола выступил с докладом, обобщающим лучшие региональные практики, и сформированные участниками предложения по вопросу развития института наставничества.

Как отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров, о важности института наставничества неоднократно говорил наш национальный лидер, Президент России Владимир Путин. Глава региона подчеркнул, что наставничество существовало в нашей стране на протяжении многих веков и, по сути, является традиционной формой работы с молодыми специалистами. Укрепление системы наставничества будет содействовать обеспечению ключевых отраслей экономики России востребованными трудовыми кадрами.

Дмитрий Азаров рассказал о том, какие меры по поддержке наставнической практики применяются в различных сферах на федеральном уровне, а также об успешном опыте Самарской области и других регионов в этом направлении.  Ключевые предложения и инициативы по теме войдут в итоговые доклады Главе государства.

Заседание Госсовета подводит итоги Года педагога и наставника, объявленного Президентом. Самарская область подходит к его завершению с достойными результатами. На сегодняшний день система образования Самарской области – одна из лучших в России. В этом году наш регион вошел в ТОП-5 в стране по развитию системы образования. При оценке учитывалось более 60 параметров, в числе которых исполнение учебных планов и образовательных программ, успехи научных проектов, победы в олимпиадах, успешная сдача государственных экзаменов, развитие школьных музеев и театров, спортивных клубов, молодежных движений, патриотического воспитания.  По уровню функциональной грамотности, то есть умению применять знания на практике, наш регион занимает второе место, уступая лишь Москве.

В регионе ведется работа по созданию международного межвузовского студенческого кампуса ИТ-направления, работает научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». Большое внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры: за последние годы введено 13 школ (11 построено) на 12,6 тыс. мест, отремонтировано 586 зданий образовательных организаций. Запланировано строительство еще 5 школ, ремонт еще 353 объектов образования.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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