Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!



Отрасль, которую вы представляете, включает в себя значительную часть системообразующих предприятий Самарской области и страны в целом, составляющих промышленное ядро российской экономики.

Развитие автомобилестроения, авиационно-космического и тяжелого машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности в условиях внешнего санкционного давления является одной из приоритетных задач регионального Правительства и трудовых коллективов предприятий машиностроительного комплекса.



Соработничество бизнеса и власти направлено не только на то, чтобы минимизировать негативные последствия санкций. Наша цель - создать новые точки роста, в первую очередь в сфере импортозамещения, дополнительные рабочие места, сформировать новые компетенции и обеспечить безусловный технологический суверенитет России.



Этому способствуют меры поддержки отрасли, принятые на федеральном и региональном уровне, реализация инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».



Уверен, консолидировавшись, мобилизовавшись, проявив взаимную ответственность, мы справимся со всеми поставленными задачами.

Земляки! Хочу искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд, выдержку, проявляемую вами в сегодняшней непростой экономической ситуации, профессионализм, стремление постоянно повышать свою квалификацию.



Спасибо нашим ветеранам, заложившим основы машиностроения региона и подготовившим себе надежную смену.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров