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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем народного единства

4 ноября 2022 10:14
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем народного единства

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие земляки!

День народного единства — один из важнейших государственных праздников России, напоминающий нам о подвиге наших предков, которые под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского защитили родную землю от вражеского нашествия и спасли Российское государство от гибели во времена смуты.

Сегодня этот праздник наполнен особым смыслом. Ответить на глобальные угрозы и вызовы современности, выстоять и победить мы можем только сохраняя внутреннее единство и сплоченность, уважая и сберегая героическую историю нашей великой страны, богатство многонациональной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа.

Никакой внешний враг не способен покорить нашу державу, в основе которой всегда были патриотизм россиян, их ратная доблесть, готовность к самопожертвованию, искреннее желание служить Отечеству. На переломных этапах истории именно эти качества помогали нам преодолеть все трудности и после суровых испытаний стать сильнее.

Так происходит и в наши дни. Консолидация общества для решения задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, поддержка проводимой специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, — все это объединяет нас, делает сплочённее и сильнее.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственность и патриотизм, честный труд, активную гражданскую позицию. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших детей и потомков, как никогда важен наш общий вклад в укрепление суверенитета страны.

Уверен, что, несмотря на все препоны, связанные с санкционной политикой Запада, наш регион будет двигаться вперед опережающими темпами. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо самарской земли, на благо нашей Родины – великой России!

 Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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