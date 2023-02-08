Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем российской науки

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Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!

Сегодня без поддержки науки, пристального, сфокусированного внимания к научным изысканиям, к вопросам внедрения разработок, создания современной научно-исследовательской базы и условий для привлечения в эту сферу молодых кадров невозможно говорить о технологическом суверенитете страны. Именно научные достижения, их практическое использование в реальном секторе экономики, свободный творческий поиск ученых позволяют обеспечить поступательное развитие Самарской области и России в целом в условиях санкционного давления и передела глобального рынка.

Мощный научно-производственный и образовательный потенциал Самарской области, успехи в решении технических, авиационно-космических, медико-биологических и других задач позволяют нам достигать целей, поставленных в региональной стратегии долгосрочного развития, повышать устойчивость экономики и инвестиционную привлекательность нашего региона.

Успешно работает исследовательский центр Российской академии наук, лидирующие позиции занимает наш научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», развивается вузовская наука — сразу три наших ведущих университета вошли в программу государственной поддержки «Приоритет 2030».

Большие перспективы открываются перед нами в связи с созданием международного межвузовского кампуса IT-направления, а также формированием на территории Самарской области кластера беспилотной авиации.

Уверен, что наше научное сообщество и в дальнейшем будет активно способствовать реализации национальных проектов «Наука и университеты», «Цифровая экономика», «Образование», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, укреплению оборонно-промышленного комплекса, что особенно важно в условиях проведения СВО, повышению уровня и качества жизни наших граждан.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за преданность своему высокому призванию, упорство в решении поставленных задач, вдохновение и понимание своей ответственности перед нашей Родиной – великой Россией.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и успешной реализации прорывных проектов на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров