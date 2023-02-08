Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили обширную плодотворную совместную работу, которая уже ведется, а также подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о взаимодействии Самарской области с Россотрудничеством
Установлено, что информация о якобы работе незаконной скотобойни в городе Тольятти не соответствует действительности.
Тольяттинские полицейские провели проверку по факту публикации в сети Интернет
Специалисты ведут прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино.
Коллектив Исаклинской ЦРБ пополнили три участника программы «Земский фельдшер»
Сейчас более 400 жителей получают здесь первичную и неотложную помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, люди с хроническими заболеваниями, будущие мамы — диспансерное наблюдение.
Жители села Тяглое Озеро Пестравского района получают медицинскую помощь в новом ФАПе.
Спасателям поступила информация о том, что под завалами в Хатае находится семья из РФ, в том числе дети.
Спасатели МЧС отправились на поиск россиян под завалами здания в турецком Хатае
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и успешной реализации прорывных проектов на благо нашего Отечества!
Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем российской науки
В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Самарская область вошла в ТОП-10 лучших площадок страны по поддержке предпринимателей-экспортеров
Самарская область вошла в ТОП-10 лучших площадок страны по поддержке предпринимателей-экспортеров
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.89
0.29
EUR 75.91
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем российской науки

8 февраля 2023 14:14
115
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и успешной реализации прорывных проектов на благо нашего Отечества!

Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!    

Сегодня без поддержки науки, пристального, сфокусированного внимания к научным изысканиям, к вопросам внедрения разработок, создания современной научно-исследовательской базы и условий для привлечения в эту сферу молодых кадров невозможно говорить о технологическом суверенитете страны. Именно научные достижения, их практическое использование в реальном секторе экономики, свободный творческий поиск ученых позволяют обеспечить поступательное развитие Самарской области и России в целом в условиях санкционного давления и передела глобального рынка.

Мощный научно-производственный и образовательный потенциал Самарской области, успехи в решении технических, авиационно-космических, медико-биологических и других задач позволяют нам достигать целей, поставленных в региональной стратегии долгосрочного развития, повышать устойчивость экономики и инвестиционную привлекательность нашего региона.

Успешно работает исследовательский центр Российской академии наук, лидирующие позиции занимает наш научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», развивается вузовская наука — сразу три наших ведущих университета вошли в программу государственной поддержки «Приоритет 2030».

Большие перспективы открываются перед нами в связи с созданием международного межвузовского кампуса IT-направления, а также формированием на территории Самарской области кластера беспилотной авиации.

Уверен, что наше научное сообщество и в дальнейшем будет активно способствовать реализации национальных проектов «Наука и университеты», «Цифровая экономика», «Образование», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, укреплению оборонно-промышленного комплекса, что особенно важно в условиях проведения СВО, повышению уровня и качества жизни наших граждан.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за преданность своему высокому призванию, упорство в решении поставленных задач, вдохновение и понимание своей ответственности перед нашей Родиной – великой Россией.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и успешной реализации прорывных проектов на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
07 февраля 2023, 21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации... Политика
1422
Автомобили отправились в больницы и поликлиники Самары, а также в Хворостянскую, Волжскую, Шенталинскую, Чапаевскую и Кинельскую городские и районные больницы.
07 февраля 2023, 20:19
Армен Бенян по поручению Дмитрия Азарова передал медучреждениям ключи от 21 нового автомобиля неотложной помощи
Автомобили отправились в больницы и поликлиники Самары, а также в Хворостянскую, Волжскую, Шенталинскую, Чапаевскую и Кинельскую городские и районные больницы. Здравоохранение
548
Ребята-молодогвардейцы  вышли с предложением взять шефство над ветеранами и фронтовиками, проживающими в Снежном.
07 февраля 2023, 20:10
Дмитрий Азаров встретился с волонтёрами и жителями региона, оказывающими поддержку гуманитарной миссии "Единой России"
Ребята-молодогвардейцы  вышли с предложением взять шефство над ветеранами и фронтовиками, проживающими в Снежном. Политика
466
В центре внимания
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
394
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
1456
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
7 февраля 2023  13:57
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
390
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
7 февраля 2023  12:59
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
657
В центре Самары временно ограничат движение
7 февраля 2023  11:51
В центре Самары временно ограничат движение
367
Весь список