Дмитрий Азаров поздравил самарского космонавта Олега Кононенко с новым рекордом

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4 февраля Герой России Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов.

Дмитрий Азаров связался с командиром отряда космонавтов, который сейчас находится на орбите и поздравил его:

"Уважаемый Олег Дмитриевич! От души поздравляю вас с рекордом. Есть рекорд, гордимся! Спасибо, что этим рекордом и Россию прославляете и, конечно, Самарскую область! Олег Дмитриевич, доброго здоровья, мы рядом, всегда на связи", - обратился к космонавту губернатор.

Фото: pxhere.com