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Олег Кононенко стал новым чемпионом по суммарному времени пребывания в космосе

4 февраля 2024 14:45
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Олег Кононенко стал новым чемпионом по суммарному времени пребывания в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщается в Telegram-канале "Роскосмоса".

В 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени 4 февраля Кононенко стал человеком, который больше всех провел времени в космосе.

"Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд", — говорится в публикации.

Сейчас Кононенко совершает уже пятый полет на Международную космическую станцию (первый раз он отправился туда в 2008 году). Все остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трех раз.

Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. Американская астронавтка вернется на Землю весной этого года вместе с Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской, пишет РИА Новости.

Экспедиция Кононенко и Чуба продлится еще полгода. Вернуться он должен 23 сентября на "Союзе МС-25". За это время Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на орбите более тысячи дней. Как отметили в "Роскосмосе", этот рубеж он преодолеет в 00:00:10 мск 5 июня. А в целом по возвращении на Землю его налет достигнет 1110 дней.

Полет Кононенко и Чуба станет уже четвертым годовым за время существования МКС. В 2015-2016 годах экспериментальная миссия космонавта Михаила Корниенко и астронавта Скотта Келли продолжалась 340 дней. Российский космонавт Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем пробыли на станции 355 суток в 2021-2022 годах.

Пока еще рекордная для МКС экспедиция длилась 371 сутки. Россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио, прибывшие в сентябре 2022 года, были вынуждены задержаться на полгода из-за разгерметизации контура охлаждения в их корабле "Союз МС-22" и дождаться следующего "Союза МС-23".

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