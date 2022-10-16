Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли

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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Мы уже привыкли к тому, что Самарская область из года в год занимает лидирующие позиции среди регионов России по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Между тем, за этими достижениями стоит титанический труд и высочайший профессионализм тысяч специалистов, связанных с дорожным строительством.

Строя новые дороги, мосты и развязки, мы создаём условия для дальнейшего совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, выполнения стратегических планов по развитию нашего региона и повышению благосостояния жителей Самарской области.

Несмотря на санкционное давление, мы не отказались от достижения запланированных показателей. В рамках нацпроекта в этом году предусмотрен ввод 88-ми объектов протяженностью свыше 320 км. Всего планируется привести в нормативное состояние более 600 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Продолжается возведение новой трассы и моста в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Это самый крупный проект в стране, реализуемый на условиях государственно-частного партнерства с применением уникальных технологий. А буквально на днях открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке в Самаре.

Благодаря достигнутым результатам регион обеспечивается опережающим финансированием, что позволяет добиться всех поставленных целей в сфере дорожного хозяйства, повысить безопасность дорожного движения, сохранить жизни и здоровье людей.

Дорогие друзья! От имени наших земляков хотел бы сказать вам большое спасибо за проделанную работу, за высочайшую самоотдачу и ответственность, проявляемые вами в ходе строительства новых и ремонта действующих объектов. Отдельная благодарность ветеранам отрасли, внесшим неоценимый вклад в развитие нашей родной губернии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, успехов в работе и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров