Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов Роспотребнадзора с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны Роспотребнадзора!

От всей души поздравляю вас со 100-летием со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации!



Вековой путь развития Роспотребнадзора отмечен многими важными вехами и достижениями. За это время ваша служба зарекомендовала себя как эффективная структура, которая надежно стоит на страже здоровья наших граждан.



Одну из ключевых ролей ваша служба играет в борьбе с COVID-19. На пике пандемии сотрудники Роспотребнадзора, наряду с медицинскими и социальными работниками, нашими добровольцами, выдерживают двойную и даже тройную нагрузку, добросовестно и ответственно выполняя свои обязанности.



Важное место в работе Роспотребнадзора занимают вопросы реализации приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, федеральных и региональных целевых программ, профилактики инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды.



В тесном взаимодействии с органами исполнительной власти региона вы решаете многочисленные задачи, среди которых обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарного содержания территорий, контроль за организацией безопасного и качественного водоснабжения и питания людей.



Дорогие друзья! От имени всех наших земляков хочу сердечно поблагодарить вас за нелегкий, требующий высочайшей самоотдачи труд, за ваше внимание и заботу о здоровье жителей губернии.

Желаю вам здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности на благо Самарского края, на благо нашей Родины – великой России!



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров