Дмитрий Азаров поручил выделить средства на обеспечение жильем отдельной категории ветеранов в Самарской области

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Объем средств областного бюджета, которые направят на улучшение жилищных условий отдельной категории ветеранов, составит 17,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил Губернатор Дмитрий Азаров на заседании Губернской думы, где заслушивался доклад об итогах деятельности Правительства Самарской области в 2021 году.

Власти региона выделят из Резервного фонда средства на приобретение квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, не вошедших в перечень категорий по Указу Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Напомним, Самарская область уже выполнила Указ, который предусматривал улучшение жилищных условий для большинства категорий ветеранов Великой Отечественной войны. Полный список категорий льготников, на которых распространялось действие Указа Президента, определены Федеральным законом «О ветеранах». Вместе с тем, в Самарской области выявили 8 человек ветеранов, не подпадающих под указанные критерии, но имеющие соответствующий статус и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Ранее Губернатор Самарской области поручил изыскать возможность помочь таким гражданам.

«Регион имеет право принять решение о дополнительных мерах поддержки ветеранов, не попавших под действие Указа Президента Российской Федерации, и мы этим правом воспользовались. Выявили 8 уважаемых ветеранов, в том числе две вдовы борцов с бандеровцами. Помощь будет оказана, мы изыскали средства и уже в мае они будут выделены», - пояснил Дмитрий Азаров.