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Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, спасших 12 человек с тонущего на Волге судна

4 апреля 2022 19:14
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Первым на помощь пришёл экипаж проходившего мимо судна. 

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, спасших 12 человек с тонущего на Волге судна.

«В причинах сегодняшнего происшествия на Волге предстоит еще разобраться, дал соответствующие поручения. Но я искренне хочу поблагодарить своих земляков, которые пришли на помощь людям с пострадавшего судна на воздушной подушке. Именно благодаря быстрым и точным действиям экипажа проходившего мимо судна удалось не допустить жертв и оказать людям помощь уже в первые минуты. 

Поручил подготовить информацию о гражданском судне и команде, которая оказалась рядом и спасла всех пассажиров и экипаж «Нептуна». Обязательно отметим их наградами. Это настоящие герои сегодняшнего дня! Спасибо, что оказались рядом, спасибо за спасённые жизни!»,- подчеркнул глава региона. 

Напомним, сегодня, 4 апреля, на Волге спасены пассажиры и экипаж судна на воздушной подушке, которое опрокинулось вблизи Рождествено. Затопление произошло в 300 метрах от берега. По информации ГУ МСЧ по Самарской области в результате происшествия погибших и пострадавших нет, спасены 12 человек, среди них детей нет. Первым на помощь пришёл экипаж проходившего мимо судна. 

На место происшествия работают представители ГУ МЧС по Самарской области, Министерства транспорта Самарской области, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

Фото:   облМЧС

Теги: Дмитрий Азаров

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