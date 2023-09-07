Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»

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В среду, 6 сентября, в Самаре стартовал Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки», приуроченный к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов региона. Он объединил тысячи человек – выдающихся ученых и преподавателей, а также студентов и абитуриентов университетов региона, которые собрались на площадке Дворца спорта им. Владимира Высоцкого, чтобы обсудить перспективные разработки и образовательные методики. Участников масштабного события поприветствовал Губернатор Дмитрий Азаров, председатель Совета ректоров вузов ПФО Роман Стронгин, председатель Самарской губернской думы, председатель регионального Совета ректоров Геннадий Котельников.

Глава региона отметил, что не случайно такой форум проходит именно в Самарской области. Регион является одним из сильнейших научно-образовательных центров России. Активно развиваются 24 высших учебных заведения, в том числе аэрокосмической, медицинской, инженерной отраслей и гуманитарного направления. Ключевые вузы имеют статус опорных. Кроме того, университеты области успешно участвуют в программе «Приоритет-2030». Несколько вузов стали победителями федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». «Хочу поблагодарить наших коллег, партнеров – и регионы, и университеты. Не случайно такое сотрудничество отмечается на федеральном уровне. Наш НОЦ на протяжении всех лет входит в группу лидеров», – отметил Губернатор. На сегодняшний день он объединяет 6 регионов России – Самарскую, Пензенскую, Ульяновску, Тамбовскую области, а также Республики Мордовия и Чувашия. «Деятельность центра сосредоточена на развитии различных направлений, в числе которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций», – добавил Дмитрий Азаров. Участие в реализации проектов помимо инновационных компаний принимают государственные корпорации, такие как Ростех, Роскосмос, РЖД.

«Важно отметить, что в тесном контакте с НОЦ будет работать и создаваемый у нас международный межвузовский кампус IT-направления. Мы отдельно прорабатываем направления деятельности кампуса вместе с нашими партнерами НОЦ. Уверен, это даст импульс развития не только Самарской области, но и регионам-партнерам», – отметил руководитель области. Кроме того, вместе с ПАО «Сбербанк» готовится к созданию центр подготовки кадров для цифровой экономики «Школа 21».

«Наша стратегическая цель – объединить научные разработки вузов с потребностями индустриальных партнеров, конкретных промышленных предприятий. В этом, на мой взгляд, залог эффективного решения задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным по достижению технологического суверенитета России», – заявил Дмитрий Азаров.

Правительство области создает для развития образования и науки необходимые условия. «Особое внимание уделяется работе с одаренными детьми и молодежью в связке школа – вуз – предприятие», – отметил Губернатор. Значительные средства на поддержку вузов, молодых ученых, аспирантов, студентов, школьников в виде грантов и стипендий выделяются из регионального бюджета.

На основе современных научных методик и технологий обучения реализуются научно-образовательные программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». «Они обеспечивают индивидуальное взаимодействие при выполнении научных проектов школьников, студентов и молодых ученых с ведущими промышленными предприятиями региона. В дальнейшем это позволит обеспечить сферу науки и технологий региона талантливыми и квалифицированными кадрами, способными к разработке новых проектов и технологий», – уверен Дмитрий Азаров.

С 2016 года в регионе успешно функционирует Самарский региональный центр для одаренных детей, а с 2019 года на его базе начал работу центр «Вега». На его площадках ежегодно проводится 90 профильных смен, более 40 региональных мероприятий с общим охватом участников более 32-х тысяч школьников. В регионе успешно работает сеть Кванториумов, IT-кубов, Дом Научной коллаборации. Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «ТОЧКА РОСТА».

«Не сомневаюсь, что подобными практиками и наработками могут поделиться как наши коллеги из регионов Приволжского федерального округа, так и зарубежные гости. Мы будем рады обменяться опытом и взять на вооружение все лучшее, что существует в этой сфере», – отметил Дмитрий Азаров. – У нас есть все для того, чтобы совершить не просто движение вперед, а настоящий рывок в науке и технологиях».

Отдельно Дмитрий Азаров поприветствовал зарубежных гостей, которые приехали в Самару перенимать опыт самарских ученых и делиться своими идеями по подготовке специалистов в системе высшего обраования. Участие в форуме принимают делегации Университета Маланг и Кадири из Республики Индонезия, а также руководитель Центра «Россиеведение» из Азербайджана. «Несмотря на расстояния, которые нас разделяют, вы сегодня здесь, на самарской земле. Для нас это дорого и важно, – подчеркнул Глава региона. – Мы заинтересованы в сотрудничестве между нашими странами, между нашими ведущими научными школами. Надеюсь, что встреча на берегах Волги даст значительный импульс развития такого сотрудничества».

Председатель Совета ректоров вузов ПФО Роман Стронгин отметил, что технологический прорыв невозможен без развития системы образования. Новые реалии требуют готовить не просто инженеров, а разработчиков, которые смогут решать задачу импортозамещения. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что сегодня все меньше школьников проявляют интерес к физике – базовой науке для овладения техническими специальностями. В связи с этим было озвучено предложение обратиться ректорам к президенту Российской академии наук с просьбой объявить следующий год годом физики и разработать программу популяризации этой науки.

«Не нужно превращать лириков в физиков, но нужно замотивировать тех ребят, которые могли бы успешно сдавать экзамены по этому предмету, но по каким-то причинам выбрали другие, возможно, более простые варианты», – отметил Роман Стронгин и добавил, что особую роль в этом процессе должны сыграть педагоги.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Геннадий Котельников подчеркнул, что работа с профессорско-преподавательским составом, социальная поддержка людей, которые отвечают за будущее науки, стала одним из приоритетов совместной работы объединения и Правительства области. «Сейчас мы все вместе добились того, что Совет ректоров – консолидирующий орган всей системы высшего образования региона, динамично развивающаяся организация, играющая важнейшую роль в жизни вузовского сообщества региона», – добавил он.

Большую помощь оказывает правительство региона. В губернии действует система премий и грантов. Постоянно развивается материально-техническая база вузов: появляются бассейны и спортивные комплексы, обновляются общежития, строятся новые корпуса. Предметом особой гордости стали открытые на базе Самарского университета Центра развития международной дипломатии имени Примакова и культурный центр имени Грушина. «Такое пристальное внимание к проблемам и потребностям высшей школы говорит о том, что у руководства области есть четкое понимание, что без науки ни регион, ни страна жить не могут, – подчеркнул Геннадий Котельников. – Благодаря вниманию и поддержки со стороны Губернатора и областного Правительства, Самарская область традиционно занимает лидирующие позиции в стране как регион с развитой системой высшего образования и большим научным потенциалом».

В ходе заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королева и ООО «СоюзИнфоТех» в сфере разработки программного обеспечения для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. Еще одним партнером вуза стало ООО «ВКО Авиатех», которое занимается техническим обслуживанием московского аэропорта «Внуково». Университет будет помогать в разработке технологий ремонта летательных аппаратов.

«Эти соглашения соотносятся с основными направлениями развития университета и с нашим участием в программе «Приоритет 2023», – подчеркнул ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Он поблагодарил Губернатора Дмитрия Азарова за поддержку, которая оказывается в реализации этих программ, и отметил, что такую помощь получают все вузы Самарской области.

Не только Совет ректоров, но и весь первый день форума был посвящен поддержке одаренных детей и молодежи. На площадке состоялся профориентационный квест для школьников 9-11 классов. В нем приняли участие порядка 1000 абитуриентов. Они познакомились со всем спектром направлений, представленных в самарских вузах, узнали свои сильные стороны и получили рекомендации от экспертов по выбору специальности. На выставке ребята погрузились в атмосферу научных исследований и передовых технологий, провели химические и физические эксперименты, стали участниками археологических раскопок, оказались внутри картин великих российских художников, примерили на себя роли ученых и дизайнеров.

Фото: Юлия Рубцова