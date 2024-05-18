Дмитрий Азаров открыл VI Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

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В субботу, 18 мая, в регионе отмечается День Самарского знамени. Эта дата напоминает каждому жителю региона о великих исторических событиях, связанных с освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига, и той важной роли, которую сыграла Самарская губерния в обретении славянами свободы и независимости.

В Струковском саду был торжественно открыт VI Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», организованный региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области. Фестиваль объединил историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, педагогов, студентов и школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также Болгарии.

По традиции фестиваль начался с молебна в Иверском женском монастыре, монахини которого в конце XIX века вышили легендарное Самарское знамя. После молебна — возложение цветов к могиле Самарского городского главы Петра Алабина и крестный ход с копией Самарского знамени до Струковского сада. Здесь и состоялась церемония открытия.

Губернатор Дмитрий Азаров поприветствовал участников и гостей фестиваля. «Все мы гордимся славной историей нашего Отечества и самарской земли. Я очень рад тому, что фестиваль развивается и в этом году проводится уже шестой раз. Хочу поблагодарить всех, кто принимает в нем участие, поприветствовать наших друзей из Болгарии, которые хранят в своих сердцах благодарную память о совместной победе, о нашем общем историческом прошлом», — отметил глава региона.

Почти 150 лет назад Самарское знамя стало символом единства и братства славянских народов, таким оно остается и сейчас, подчеркнул губернатор: «Под Самарским знаменем вставали ополченцы, которые помогали освободить родную землю для болгар, обрести независимость братскому болгарскому народу. Я очень рад, что, иной раз несмотря на недружественную политику правительств некоторых государств, эта историческая память сохраняется в сердцах народа — и Болгарии, и Сербии, и многих других народов, которые верны нашим общим корням и традициям».

Губернатор напомнил, что в начале мая в Самарской области прошел второй Международный антифашистский форум «Гитары в строю»: «Мы вновь стали центром мирового антифашистского движения. И сейчас информационная волна от нашего форума еще продолжается, во многих странах его активно обсуждают. Самарской земле не впервой объединять людей против общего зла и приходить на помощь тем, кому эта помощь нужна. Сегодня наши доблестные земляки с оружием в руках защищают все, что для нас дорого и свято, наши традиции и наш суверенитет».

Два года назад копию Самарского знамени губернатор передал землякам — военнослужащим одного из воинских соединений, которое принимает участие в СВО. «Они с честью и гордостью высоко, победоносно несут Самарское знамя на героической земле Донбасса», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Копия Самарского знамени передана и в город-побратим Снежное ДНР. «Мы, как и столетия назад, приходим на помощь тем, кому эта помощь нужна, нашим братьям на Донбассе. Я благодарю всех, кто принимает участие в помощи нашим Вооруженным Силам, нашим героям, кто заботится о семьях военнослужащих. И конечно, я благодарю всех, кто помогает своим мирным трудом и приблизить победу, и восстановить мирную жизнь на Донбассе», — обратился глава региона.

Как подчеркнул губернатор, в противостояние мировому злу, которым является самая разрушительная идеология — нацистская, включились практически все жители региона. «Здесь, на самарской земле, всегда наша великая Родина будет чувствовать свою опору. Я благодарю всех, кто хранит память о поколениях героев всех времен, тех, кто передает сегодня эти знания, эту память новым поколениям», — выразил благодарность Дмитрий Азаров.

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР, почетный гражданин г.о. Самара Алексей Солоницын, автор романа «Самарское знамя» и идеолог фестиваля, напомнил строки стихотворения А.С. Пушкина: «Два чувства дивно близки нам — в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостоянье человека, залог величия его». Писатель подчеркнул, что любовь к родине и вера — основа для человека. «Мы знаем, что Матерь Божья над нами, она наш покров. Мы должны гордиться и помнить всегда, что мы владеем бесценным сокровищем, сакральным, святым сокровищем — Самарским знаменем», — сказал он.

В ходе торжественной церемонии открытия фестиваля состоялось награждение победителей и призеров творческих конкурсов, которые традиционно проводятся в рамках патриотического проекта «Самарское знамя» среди учащихся образовательных учреждений региона.

В рамках фестиваля на территории Струковского сада было организовано более 50 интерактивных площадок: творческих, образовательных, игровых, патриотических и исторических, погружающих в атмосферу и воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, и популяризирующих героев сегодняшнего дня. Глава региона осмотрел фестивальные площадки, пообщался с земляками и почетными гостями.

Как отметил председатель попечительского совета организации «Ассоциация и развитие болгарской культуры» Здравко Димитров, Самарское знамя — это святыня для болгар, потому что является символом освобождения страны. «Болгарский народ это помнит и будет помнить, — отметил он. — Самым ярким примером является наш национальный праздник, 3 марта, который недавно отмечали в Шипке, где велось одно из основных сражений. На мероприятии собралось более чем 100 тысяч болгар, которые со знаменами, в том числе со знаменами России, тем же Самарским знаменем, отмечали этот великий день, в том числе благодарности России за освобождение Болгарии от османского ига».

Протоиерей Сергий Пушкарев, секретарь Самарской епархии, рассказал, что в День Самарского знамени в монастыре ежегодно совершают благодарственный молебен в память об исторических событиях, когда русский народ встал на защиту Болгарии. «И сегодня точно так же идут освободительные боевые действия, только уже не братского болгарского народа, а наших соотечественников. Мы молимся и о тех бойцах, которые сегодня стоят на защите нашей Родины», — отметил он.

Фото: Ирина Быкова/samaragis.ru