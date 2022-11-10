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Дмитрий Азаров обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

10 ноября 2022 09:35
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Дмитрий Азаров обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Защита безопасности и прав людей, обеспечение общественного порядка – это ответственная, нужная и очень непростая работа. От решительных и профессиональных действий сотрудников внутренних дел во многом зависит спокойствие жителей нашего региона. Именно вы, подчас рискуя своей жизнью, с честью и достоинством несете службу, оставаясь верными своему долгу и Родине.

Ваша самоотдача, внутренняя мобилизация, высочайший профессионализм и ответственность являются гарантом того, что здесь, на территории Самарской области, права и интересы каждого гражданина — под самой надежной защитой.

Многие из вас побывали в дальних командировках, прошли «горячие точки», где с честью защищали интересы нашего государства, проявляя при этом свои лучшие качества – мужество, самоотверженность, товарищескую взаимовыручку и инициативу. И сегодня на вас лежит особая миссия по поддержанию спокойствия и порядка на территории региона в это непростое время.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за честную, добросовестную службу. Ваш высочайший профессионализм, выдержка, умение действовать смело и точно в самых сложных ситуациях, верность традициям преданного служения Отечеству, заложенным ветеранами органов внутренних дел, вызывают заслуженное уважение наших земляков. Региональные власти и впредь продолжат оказывать вам всю необходимую помощь в работе по обеспечению общественной безопасности на территории нашей области.

От всей души желаю вам успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины – великой России! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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