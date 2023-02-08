Дмитрий Азаров наградил самарских ученых за выдающиеся результаты

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В среду, 8 февраля, в День российской науки губернатор Дмитрий Азаров вручил награды землякам - самарским ученым, добившимся выдающихся результатов в различных отраслях науки. Это доктора и кандидаты наук, молодые ученые, специалисты ключевых предприятий. Исследования и разработки лауреатов получили признание профессионального сообщества и многие из них уже имеют практическое применение, используются во благо развития региона и страны.

Дмитрий Азаров по уже сложившейся традиции в День российской науки встречается с научным сообществом, чтобы в торжественной обстановке отметить вклад самарских ученых в наставничество, а также развитие естественных, технических и гуманитарных наук, создание и внедрение в производство образцов новой техники и прогрессивных технологий.

«2022 год стал первым годом Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня на государственном уровне приоритетное внимание уделяется вопросам поддержки научных изысканий, развитию инфраструктуры для решения сложных научно-технологических задач, созданию эффективной системы управления научными исследованиями, подготовке кадров для региона и в целом для страны, - отметил Дмитрий Азаров, - Правительству региона совместно с университетским и академическом сообществом, конечно, предстоит еще многое сделать. Активно привлекать талантливую молодежь в сферу исследований и разработок. Сегодня я был рад ознакомиться с разработками молодых ученых в ходе выставки, которая прошла в Самарском национальном исследовательском университете имени академика Сергея Павловича Королева. Важно активно содействовать вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития региона и страны. Популяризовать отечественную науку, чтобы люди знали о ее достижениях, о трудах российских ученых».

Губернатор подчеркнул, что одна из важнейших задач - создавать условия для внедрения разработок, связи науки и производства. «Мы этим вопросом занимаемся очень предметно. Создание в нашем регионе научно -образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который объединил 6 субъектов РФ и наших партнеров из Сибири, Санкт – Петербурга, Республики Беларусь, нацелен именно на решение этой задачи. Рад отметить, что есть определенные достижения», - сказал Дмитрий Азаров.

В рамках торжественной церемонии Глава региона вручил дипломы и заслуженные награды лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем, а также Губернские премии в области науки и техники.

Ученые Самарской области создают перспективные методы борьбы с различными заболеваниями, вносят вклад в развитие сельского хозяйства, разрабатывают перспективные решения для базовых отраслей отечественной промышленности, участвуют в исследованиях космического пространства и разработках по укреплению безопасности страны. Так, ведущий инженер-конструктор АО «РКЦ «Прогресс» Радмир Загидуллин разработал новые конструкторские и технологические решения, которые позволили улучшить характеристики ракетно-космической техники. Дмитрий Азаров вручил специалисту «Прогресса» награду Губернской премии. «Очень приятно, что именно в День российской науки Губернатор вручает нам премии. Приятно, что наши научные, конструкторские решения реализуются на практике, имеют хороший отклик и благодарность со стороны Правительства, - сказал Радмир Загидуллин, - Я с детства любил конструировать, находить нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Считаю, что в Самарской области хороший фундамент – мощные предприятия и университеты. Рад, что в Самаре будет построен межвузовский кампус – это источник вдохновения для молодых ученых, источник новых идей. Будем на нашем предприятии эти идеи реализовывать».

Дмитрий Азаров отметил важность работы АО «РКЦ «Прогресс» не только для развития космической отрасли страны, но и для жителей Самарской области: «Космос как предчувствие, ощущение космической столицы, которые вы даете жителям Самарской области – это очень важно. Многие ребята из разных городов и сел нашего региона мечтают стать космонавтами, работать на вашем славном предприятии, запускать ракеты в космос».

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент СамГМУ, председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников поздравил всех лауреатов с полученными наградами: «Это знаковое событие в вашей жизни».

Также Дмитрий Азаров вручил почетные знаки Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве», которым награждаются лучшие наставники сферы высшего образования и науки. Их удостоились доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета Елена Абамовских, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ Иван Байриков и доктор технических наук, профессор, академик РАН, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева​, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.

«Во многом развитие нашего региона, подготовка кадров связана с вашей работой. Сердечно благодарю вас за вклад в развитие Самарской области, подготовку молодых ученых, ведущих специалистов. Вне всякого сомнения, этот вклад трудно переоценить», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Хочу поблагодарить Губернатора за то внимание, которое постоянно оказывается науке и научным работникам, в том числе молодым», - сказал Виктор Сойфер.

После вручения наград Губернатор вместе с научным сообществом региона в ходе открытого разговора обсудил широкий спектр вопросов, включая подготовку и поддержку молодых научных кадров и специалистов различных отраслей, школьное и вузовское образование в Самарской области, патриотическое воспитание детей и молодежи, важность внимательного отношения к истории родного края. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшей реализации научного потенциала Самарской области, векторам и приоритетам развития российской науки в современных условиях.

«Все мы знаем, что сегодня наша страна, и Самарская область как опорный регион не исключение, испытывает на себе совершенно несправедливое санкционное давление, ограничения технологического развития, которые нам хотят учинить. Только благодаря раскрытию таланта, удивительного потенциала людей, живущих в Самарской области, тех кто приезжает, а у нас на протяжении последних лет положительное сальдо межрегиональной миграции, той системе образования, популяризации научных знаний, созданию кванториумов, технопарков, того внимания, которое Президент уделяет самореализации человека, созданию возможностей для этого, мы точно преодолеем все сложности и препоны, которые нам пытаются чинить, - сказал Дмитрий Азаров, - 2022 год еще раз ярко доказал, что несмотря на все угрозы и вызовы, страна живет и развивается, преодолевает сложности. Происходит мобилизация в обществе. Мобилизация во всех смыслах - в трудовых коллективах, в научных школах для достижения тех задач, которые сам народ, сама страна для себя определила. Я уверен, что мы отстоим свой суверенитет. В этом нет никаких сомнений. Ученые, инженеры, конструкторы внесут в это во многом определяющий вклад. А мы их поддержку продолжим, никаких сомнений нет».

Дмитрий Азаров, завершая общение с учеными, отметил важность научного и экспертного сообщества Самарской области в дальнейшем развитии региона.

«Разговор сегодня точно был не по протоколу. Я пометил все ваши предложения и проблемы, по итогам обсуждений сделаем перечень поручений. Постараемся в дальнейшем при выработке решений, конечно, ориентироваться, в первую очередь, на людей, которые имеют знания в самых разных областях, - сказал Губернатор, - Сегодня работу Правительства и министерств я нацеливаю на самое тесное сотрудничество с нашими ведущими университетами и научными школами. Если мы хотим умные решения, то, конечно, мы должны основываться на знаниях. Я искренне хочу, чтобы наши университеты, наши научные школы стали центрами подготовки принятия решений».

Фото: Юлия Рубцова