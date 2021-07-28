Для российских школ предложили установить единый интернет-тариф

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Почти треть российских школ переплачивают за интернет. Согласно результатам мониторинга качества интернет-услуг в образовательных учреждениях 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% школ переплачивают даже втрое. Исследование провел Общероссийский народный фронт. По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, эти результаты возмутительны.

«Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью, - заявила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. - У всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка».

Елена Шмелева направила в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях.

Руководитель «Сириуса» предлагает разработать фиксированный единый тариф для школ на оплату услуг провайдера. Для этого необходимо провести мониторинг стоимости услуг провайдеров в образовательных учреждениях и определить причины превышения цены на интернет-услуги.

В результате совместной работы ФАС и Минцифры были выявлены различия в стоимости услуг по подключению в рамках госконтрактов и тех контрактов, которые регионы реализовывали сами. «Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», - добавили в Минцифры.

Кроме стоимости важно обратить внимание и на качество предоставляемого интернет-соединения. По мнению Шмелевой, в этом вопросе должен работать единый стандарт.

В конце прошлого года Высшая школа экономики провела исследование, в котором проверила насколько готовы школы к обучению в дистанционном формате во время эпидемии коронавируса. По итогам, Самарская область оказалась в лидерах наравне с Московской и Ленинградской областями. Однако, некоторые регионы были к этому не готовы.

В Госдуме поддержали предложение Елены Шмелевой и посчитали возможным введение нововведений для всех школ.