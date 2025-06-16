Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава минтранса Самарской области оштрафован на 8 тысяч рублей
Глава минтранса Самарской области оштрафован на 8 тысяч рублей
Сотрудники УФСИН России по Самарской области отметили День России
Сотрудники УФСИН России по Самарской области отметили День России
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы
В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы
В Тольятти пресекли деятельность незаконного казино
В Тольятти пресекли деятельность незаконного казино
В Тольятти задержали несовершеннолетнего за угон автомобиля
В Тольятти задержали несовершеннолетнего за угон автомобиля
За выходные в Самарской области 62 мотоциклиста нарушили ПДД
За выходные в Самарской области 62 мотоциклиста нарушили ПДД
Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и Госуслуг
Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и Госуслуг
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для 62% самарцев идеальный отпуск — не менее четырех недель

16 июня 2025 12:59
88
Для 62% самарцев идеальный отпуск — не менее четырех недель

В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев предпочитает длительный отпуск: лишь 6% называют идеальным срок в 10 дней. Каждый восьмой (12%) уверен, что достаточно двух недель, а 16% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (34%) или даже больше месяца (28%).

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя или тремя неделями, тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели или еще более длительный отпуск.

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две (15%) или три недели (20%), а среди горожан от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска (37%) или дольше (36%).
 

Время проведения: 26 мая — 6 июня 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
20% россиян от 55 до 64 лет готовы использовать ИИ при трудоустройстве
16 июня 2025, 11:50
20% россиян от 55 до 64 лет готовы использовать ИИ при трудоустройстве
Нейросети могут анализировать тренды рынка труда, подсказывать, какие профессии востребованы, и давать советы по развитию карьеры. Общество
124
Самарцы тратят на шопинг практически меньше всех в России
14 июня 2025, 12:07
Самарцы тратят на шопинг практически меньше всех в России
По данным исследования, 50% жителей Самарской области тратят на покупки скромные 5-10% от своей зарплаты. Общество
536
59% самарцев считают, что сбережения можно хранить в рублях
14 июня 2025, 11:41
59% самарцев считают, что сбережения можно хранить в рублях
Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль. Общество
434
В центре внимания
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
42
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
958
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
338
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025  12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
492
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
624
Весь список