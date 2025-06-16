Для 62% самарцев идеальный отпуск — не менее четырех недель

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В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев предпочитает длительный отпуск: лишь 6% называют идеальным срок в 10 дней. Каждый восьмой (12%) уверен, что достаточно двух недель, а 16% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (34%) или даже больше месяца (28%).



Женщины чаще мужчин довольствуются двумя или тремя неделями, тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели или еще более длительный отпуск.



Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две (15%) или три недели (20%), а среди горожан от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска (37%) или дольше (36%).



Время проведения: 26 мая — 6 июня 2025 года