для 42% россиян важно, чтобы их работодатель участвовал в благотворительности

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и узнала, какие социально значимые мероприятия они хотели бы видеть в своих компаниях. Аналитики выяснили, что для значительной части россиян (42%) важно, чтобы их компания-работодатель участвовала в благотворительности, экологических проектах или программах социальной поддержки.

Примечательно, что женщины отмечали важность участия их работодателей в благотворительности чаще, чем мужчины (45% против 39%). Респонденты в возрасте от 65 лет и старше также чаще отвечали, что для них важно или очень важно участие их компании-работодателя в социальных проектах и благотворительности — таких оказалось 61%.

Чаще других о важности участия работодателей в социально значимых проектах говорили специалисты маркетинга, рекламы и PR (59%), банков и инвестиций (54%), онлайн-торговли (54%), образования и науки (54%), искусства, развлечений, масс-медиа (53%), медицины и фармацевтики (47%), HoReCa (49%).

Из тех россиян, кому важно, чтобы их компания поддерживала благотворительные проекты, 40% хотели бы видеть участие работодателя в сборе средств для фондов помощи животным, пожилым людям или детям. 39% хотели бы, чтобы их работодатель организовывал акции по сбору продуктов, одежды и других товаров первой необходимости для нуждающихся, 38% — чтобы компания организовывала субботники или другие мероприятия по облагораживанию территории.

При этом большинство работающих россиян лично участвуют в благотворительных мероприятиях. Так, согласно опросу, из работающих в компаниях респондентов 19% помогают бездомным животным, 17% участвуют в экологических инициативах, а 14% помогают сиротам и тяжелобольным детям. 12% оказывают помощь малообеспеченным и многодетным семьям, столько же — помогают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.