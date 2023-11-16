Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре водитель сбил подростка и уехал
В Самаре водитель сбил подростка и уехал
Первые ФАПы, возведенные в рамках опережающего финансирования, готовят к открытию
Первые ФАПы, возведенные в рамках опережающего финансирования, готовят к открытию
В Самарской области стартовала масштабная антикоррупционная операция
В Самарской области стартовала масштабная антикоррупционная операция
МИД: российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент
«Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики
«Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики
Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске
Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске
Microsoft представила свои первые процессоры
Microsoft представила свои первые процессоры
Абонементы на второй круг МИР РПЛ 2023/24 – в продаже
Абонементы на второй круг МИР РПЛ 2023/24 – в продаже
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.46
-1.8
EUR 97.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Длинные новогодние каникулы одобряют 62% самарцев

16 ноября 2023 10:12
140
Длинные новогодние каникулы одобряют 62% самарцев

В начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство горожан положительно относится к такому продолжительному отдыху. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

62% самарцев одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты. 13% горожан считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 22% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются опрошенные до 34 лет (72%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (66 и 58% соответственно).

Время проведения: 3—15 ноября 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Российские предприниматели начинают бизнес в одиночку и на свои
16 ноября 2023, 09:42
Российские предприниматели начинают бизнес в одиночку и на свои
Главные страхи — отсутствие роста и проблемы с репутацией. Бизнес
124
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
15 ноября 2023, 13:47
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
На хроническую усталость в течение всего года пожаловались 14% горожан. Общество
415
15 ноября 2023, 12:32
Треть самарских предпринимателей все еще размещают рекламу в заблокированных соцсетях
Основными пользователями всех рекламных площадок стали розничная торговля (34%), автомобильная индустрия (24%) и общепит (16%). Бизнес
250
В центре внимания
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
713
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
428
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
317
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
609
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
544
Весь список