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Детская картинная галерея: авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева 

11 июня 2021 16:24
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По выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие».

Авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева по выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие» пройдёт 16 июня в 15.30 в Детской картинной галерее.

Коллекционеры расскажут о предметах из своих собраний, которые вошли в экспозицию «Про жизнь губернскую и дела купеческие», приуроченную к памятной дате -  170-летию образования Самарской губернии.

Выставка знакомит с укладом жизни, устройством общества и купеческими делами Самары и Самарской губернии второй половины XIX – начала ХХ вв, сообщают в пресс-службе "Музея "Детская картинная галерея".

 

Фото:   пресс-служба Музея

Теги: авторская экскурсия музей

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