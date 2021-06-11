Детская картинная галерея: авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева 

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Авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева по выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие» пройдёт 16 июня в 15.30 в Детской картинной галерее.

Коллекционеры расскажут о предметах из своих собраний, которые вошли в экспозицию «Про жизнь губернскую и дела купеческие», приуроченную к памятной дате - 170-летию образования Самарской губернии.

Выставка знакомит с укладом жизни, устройством общества и купеческими делами Самары и Самарской губернии второй половины XIX – начала ХХ вв, сообщают в пресс-службе "Музея "Детская картинная галерея".

Фото: пресс-служба Музея