В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа

2 октября 2025 12:23
124
Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа

2 октября 2025 12:23
Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин объявил о начале традиционного конкурса на вручение именных стипендий для учащихся Кинельского избирательного округа.
 

Эта инициатива, запущенная в 2021 году, стала важной частью поддержки талантливой молодежи региона.

Конкурс предоставляет школьникам возможность продемонстрировать свои успехи в учебе и активную общественную деятельность. Стипендии будут вручаться в двух номинациях: «За отличные успехи в учебе» и «За достижения в общественной сфере». Таким образом, отмечаются как академические достижения, так и активное участие в жизни школы и округа.

Александр Живайкин неоднократно подчеркивал, что видит огромный потенциал в подрастающем поколении. Он убежден, что поддержка одаренных детей является стратегическим вкладом в будущее Самарской области и всей России. По мнению депутата, сегодняшние школьники – это будущие инженеры, врачи, ученые, учителя и защитники Родины, и им необходимо предоставить все возможности для развития их способностей и уверенного движения к поставленным целям.

Подробные критерии отбора для участия в конкурсе доступны в положении, которое размещено на странице депутата в социальной сети ВКонтакте, а также в самих учебных заведениях округа. Александр Живайкин призывает школьников активно подавать заявки, выражая уверенность в высоких результатах, которых достигнут участники.

Теги: Единая Россия

Новости по теме
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
29 сентября 2025, 16:30
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Политика
481
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
29 сентября 2025, 14:06
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Политика
454
«Единая Россия» провела Всероссийский форум сторонников «Единой России»
29 сентября 2025, 09:37
«Единая Россия» провела Всероссийский форум сторонников «Единой России»
Он собрал более двух тысяч человек в офлайн и онлайн-формате. Общество
271
В центре внимания
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
