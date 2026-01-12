«Каждый килограмм — это вклад в нашу общую Победу»: народная акция по сбору макулатуры в Большечерниговском районе набирает обороты

Патриотическая акция «Сдай макулатуру — помоги участнику СВО», стартовавшая по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и Дома молодёжных организаций, превратилась в по-настоящему общенародное движение.

Новые цифры — новые возможности для помощи. С каждым днем к ней присоединяются новые участники, а общий вклад в помощь нашим бойцам растет с впечатляющей скоростью

На прошедшей неделе волонтеры собрали и отправили на переработку еще 1 100 килограммов бумажного вторсырья. Это принесло в общий фонд акции 5 440 рублей. Таким образом, общая сумма вырученных средств за время проведения акции достигла превысила 12 тысяч рублей! Каждый рубль, как и было обещано, будет направлен на приобретение беспилотных летательных аппаратов и сбор необходимых вещей по просьбам наших земляков-защитников.

Организаторы выражают сердечную благодарность новым участникам, откликнувшимся на призыв. Вялькиной Любови Никифоровне, показавшей личный пример гражданской ответственности, дружному коллективу администрации сельского поселения Августовка, воспитанникам, родителям и коллективу детского сада «Улыбка» посёлка Пензено, чья активность доказывает: патриотизм воспитывается с самого детства, учащимся и педагогам образовательного центра поселка Поляков, чей вклад важен и значим.

Сердце акции — ее волонтеры. Особая энергия и движущая сила акции — в молодежных волонтерских отрядах. Так, активисты отряда «Территория добра» (Амир Уразалиев, Олег Иванов, Елена Овчарова, Евгения Горюнова) под руководством Марины Николаевны Уразалиевой не только сами активно участвуют, но и вдохновляют своим примером других. Волонтеры выражают отдельную признательность своему наставнику, ветерану педагогического труда Алле Ивановне Нефедовой, предоставившей личную макулатуру для сдачи. Эта связь поколений — от ветерана труда до юных добровольцев — ярко символизирует суть всего начинания.

Неоценимую практическую помощь, как и прежде, оказывают активисты ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова под руководством Веры Сергеевны Легостаевой. Их труд в погрузке собранных тонн макулатуры — это самый весомый и реальный вклад в общее дело.

«Акция продолжается! Принести старые газеты, журналы, картон и книги можно в организованные пункты сбора. Давайте вместе превратим ненужную макулатуру в реальную помощь для тех, кто защищает наше будущее. Мы видим, как акция объединяет весь наш большой район — от мала до велика, — комментирует исполнительный секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья Черемухина. — Учителя и школьники, воспитатели и малыши, чиновники и пенсионеры — все становятся частью одной мощной команды. Это и есть живое, деятельное проявление нашей народной поддержки и веры в своих героев. Мы не останавливаемся и приглашаем каждого, кто еще не успел, внести свой посильный вклад».

Аналогичная акция "Макулатурный фронт – Победный вес", инициированная депутатом фракции ЕР в региональном парламенте Александром Живайкиным и поддержанная Самарским региональным отделением «Единой России», не только помогла поддержать российских военнослужащих, но и внесла свой вклад в охрану окружающей среды, способствуя сохранению лесных ресурсов.140 тысяч школьников Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры, средства от продажи которой пошли на закупку 10 беспилотников для нужд СВО, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"