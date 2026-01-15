Я нашел ошибку
Главные новости:
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
«Снежный десант» высадился в регионе: волонтёры очищают подходы к медучреждениям

154
«Снежный десант» высадился в регионе: волонтёры очищают подходы к медучреждениям
Мобильные бригады работают в муниципалитетах, уделяя особое внимание тем участкам, куда сложно или невозможно подъехать уборочной технике.

Пока зима не спешит сдавать позиции, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и волонтёры партии по всей Самарской области взяли в руки лопаты. В рамках традиционной акции «Снежный десант» они помогают расчистить от снежных заносов подходы, тротуары и подъездные пути к детским больницам, поликлиникам и госпиталям, обеспечивая безопасный путь пациентам и медикам.

В Самаре волонтеры работали сразу на нескольких объектах: они расчистили тротуары и подъездные пути к областной гериатрической больнице, привели в порядок территорию возле Госпиталя ветеранов войн им. О.Г. Яковлева и убрали снег на участках Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, куда не может зайти спецтехника.

В Тольятти силы «Снежного десанта» были направлены на помощь Городской клинической больнице № 1 им. В.А. Гройсмана. В Сызрани активисты «Единой России» навели чистоту у Центральной городской и районной больницы на улице Комарова, а в Октябрьске — оперативно расчистили главную дорогу и входы к поликлиническому отделению №2.

«Для нас это реальная возможность помочь здесь и сейчас. Видишь, как бабушка с палочкой осторожно идет по расчищенной дорожке к поликлинике, и понимаешь, что потратил время не зря. Особенно важно расчищать узкие тропинки и ступеньки, где техника бессильна», - говорят активисты «Молодой Гвардии».

Отдельного внимания заслуживает инициатива волонтеров сельских территорий. Так, в Кинельском районе добровольцы самостоятельно организовали уборку и обеспечили чистые и безопасные подходы к отделению врача общей практики в селе Новый Сарбай и к врачебной амбулатории в селе Георгиевка.

Ребята из Кинельского района уверены: «Мы никогда не ждем, что  кто-то придёт и сделает. Надо самим организоваться и помочь землякам».

Напомним, что мобильные бригады работают на подходах к медицинским учреждениям, особое внимание уделяется участкам, где  нет достпула для спецтехники.

