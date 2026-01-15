«Снежный десант» высадился в регионе: волонтёры очищают подходы к медучреждениям

Пока зима не спешит сдавать позиции, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и волонтёры партии по всей Самарской области взяли в руки лопаты. В рамках традиционной акции «Снежный десант» они помогают расчистить от снежных заносов подходы, тротуары и подъездные пути к детским больницам, поликлиникам и госпиталям, обеспечивая безопасный путь пациентам и медикам.

В Самаре волонтеры работали сразу на нескольких объектах: они расчистили тротуары и подъездные пути к областной гериатрической больнице, привели в порядок территорию возле Госпиталя ветеранов войн им. О.Г. Яковлева и убрали снег на участках Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, куда не может зайти спецтехника.

В Тольятти силы «Снежного десанта» были направлены на помощь Городской клинической больнице № 1 им. В.А. Гройсмана. В Сызрани активисты «Единой России» навели чистоту у Центральной городской и районной больницы на улице Комарова, а в Октябрьске — оперативно расчистили главную дорогу и входы к поликлиническому отделению №2.

«Для нас это реальная возможность помочь здесь и сейчас. Видишь, как бабушка с палочкой осторожно идет по расчищенной дорожке к поликлинике, и понимаешь, что потратил время не зря. Особенно важно расчищать узкие тропинки и ступеньки, где техника бессильна», - говорят активисты «Молодой Гвардии».

Отдельного внимания заслуживает инициатива волонтеров сельских территорий. Так, в Кинельском районе добровольцы самостоятельно организовали уборку и обеспечили чистые и безопасные подходы к отделению врача общей практики в селе Новый Сарбай и к врачебной амбулатории в селе Георгиевка.

Ребята из Кинельского района уверены: «Мы никогда не ждем, что кто-то придёт и сделает. Надо самим организоваться и помочь землякам».

Напомним, что мобильные бригады работают на подходах к медицинским учреждениям, особое внимание уделяется участкам, где нет достпула для спецтехники.