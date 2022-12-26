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Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Тольятти

26 декабря 2022 17:42
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«Тольяттикаучук» подарил малышам встречу с главным волшебником страны.

24 декабря предприятие «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») и дворец культуры «Тольятти» имени Н.В. Абрамова  подарили маленьким жителям нашего города замечательный подарок – встречу с Российским Дедом Морозом из Великого Устюга.

Вместе с главным волшебником ребята приняли участие в новогодних конкурсах, получили из рук Деда Мороза сладкие подарки и игрушки. А после интерактивной программы их ждал ещё один сюрприз – спектакль «Волшебное пёрышко», в исполнении артистов театра «Секрет» (режиссёр Татьяна Тимонина) с участием Российского Деда Мороза.

В спектакле также принимали участие творческие коллективы ДК «Тольятти»: образцовый ансамбль танца «Самоцветы», театр танца «Седьмое небо» (обладатель золотой медали XIX Молодежных Дельфийских игр России), Школа спорта и движения «Фристайл» (неоднократные победители и призёры первенств и чемпионата России, Европы и Мира по фитнес-аэробики).

«Этому проекту пять лет и мы очень благодарны предприятию «Тольяттикаучук» за поддержку праздника. Дети весь год ждут этого события, готовят костюмы и выступления для главного волшебника страны. Не у всех есть возможность побывать в Великом Устюге и когда к нам приезжает Российский Дед Мороз, конечно, это настоящее чудо», - отметила Надежда Скоробогатова, директор ДК «Тольятти».

 

Фото:   пресс-служба «Тольяттикаучук»

Теги: Тольятти

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