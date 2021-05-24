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Cудебные приставы Самарской области проверили на наличие долгов почти 900 человек

24 мая 2021 10:25
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Cудебные приставы Самарской области проверили на наличие долгов почти 900 человек

В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области проверили на наличие долгов почти 900 человек.  

Судебные приставы проверили на наличие задолженности почти 900 посетителей торговых центров, железнодорожных вокзалов и почтовых отделений. Свыше 1/3 из всех проверенных граждан оказались должниками по различным категориям исполнительных производств, чей общий долг превысил 3,8 миллиона рублей. При этом по результатам проведения мероприятия часть должников решила погасить задолженность в рамках акции, что позволило сократить общую задолженность на 1,7 миллиона рублей.

Почти 1 тысяче граждан были розданы листовки-памятки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), а более 200 человек установили на мобильные устройства приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств. 

Управление ФССП России по Самарской области напоминает, что задолженность свыше 30 тысяч рублей, а по ряду исполнительных производств, свыше 10 тысяч рублей, может стать причиной запрета на выезд за пределы страны. Прежде чем планировать отпуск — проверьте себя на наличие задолженности.

 

Теги: должники судебные приставы

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