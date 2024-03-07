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Чтобы быть счастливыми, самарцам нужно 221 тыс. рублей в месяц

7 марта 2024 10:58
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Чтобы быть счастливыми, самарцам нужно 221 тыс. рублей в месяц

Больше всего денег для счастья нужно жителям двух столиц и Владивостока. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Россияне отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

В Самаре счастье оценивают в 221 тыс. рублей. В сентябре прошлого года эта сумма равнялась 197 тыс. руб., а год назад (в марте 2023) – 185 тыс. рублей.

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Мужчинам — на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, тем, кто зарабатывает от 100000 рублей нужно 290 тысяч.

За полгода денег для счастья россиянам стало нужно на 8% больше: 200 тысяч в сентябре прошлого года и 215 тысяч сейчас. В Екатеринбурге и Волгограде запросы выросли еще больше — на 15%, в Тольятти, Томске и Оренбурге — на 14%.

Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тысяч рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей). В топ-5 вошли Челябинск (235 тысяч рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Самые скромные притязания — у жителей Кирова: они оценивают счастье в 178 тысяч рублей ежемесячно.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 508
Время проведения: 9 февраля — 5 марта 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов

Теги: Опрос

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