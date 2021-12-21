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Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами
Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами
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Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами

21 декабря 2021 09:46
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Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами

Треть самарцев собирается потратить на новогодние подарки в общей сложности от 10 до 20 тыс. рублей, а каждый пятый — от 30 до 50 тыс. рублей, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. 58% респондентов покупают подарки на мультикатегорийных маркетплейсах.

Больше половины опрошенных самарцев (53%) будут дарить на Новый год подарки двум-трем близким. Еще у четверти в списке тех, кому обязательно нужно сделать презенты, 4-5 человек. Каждый шестой готов положить что-то под елку только для одного, самого близкого, человека, еще 7%, напротив, собирается оказать внимание как минимум шести окружающим. Самые дорогие подарки достанутся детям (так утверждают 48% опрошенных), супругам (30%) и родителям (5%). 

Детям на Новый год половина опрошенных самарцев (55%) традиционно будут дарить игрушки или настольные игры, сладости ( по 36%), одежду и гаджеты (по 31%), книги (20%). Самые распространенные подарки для взрослых — парфюмерия и косметика (их собираются презентовать 31% самарцев), сувениры (30%), одежда (22%) и книги (20%).

На Ozon в декабре в Самаре и Самарской области штучные продажи парфюмерии увеличились в 3,6 раза год к году, косметики — в 2,4 раза, настольных игр в два раза, игрушек — на 88%, а смартфонов и планшетов — на 42%. Рост продаж в декабре подтверждает факт, что пользователи для покупки подарков выбирают мультикатегорийные площадки. Именно туда в преддверии Нового года за покупками отправляется больше половины опрошенных самарцев. Еще 28% ходит за презентами в оффлайн магазины, а 16% совершает покупки в специализированных онлайн-магазинах. 

В общей сложности жители Самары собираются потратить на новогодние подарки для всех друзей и родных от 10 до 20 тыс. рублей — такой ответ дают 32% респондентов. Каждый пятый выделяет на эти цели от 30 до 50 тыс. рублей. Еще 16% готовы потратить 3-5 тыс. рублей, 12% — 5-10 тыс. рублей,.

При этом самарцы хотели бы получить довольно дорогие подарки. Треть респондентов (35%) мечтают о том, чтобы им на Новый год подарили путешествие. Еще 15% хотели бы получить в подарок автомобиль, 11% — найти под елкой ноутбук, а 9% — смартфон.

Теги: Опрос

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